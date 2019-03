Gdańska Szkoła pod Żaglami rozpoczęła rekrutację

Kecz, dowodzony przez kapitana Jerzego Jaszczuka, ma wypłynąć ze starego portu gdańskiego nad Motławą na Bałtyk 10 lipca. Rejs zakończy się 28 lipca w Gdańsku. Generał Zaruski pożegluje najpierw do Sztokholmu. Następnie popłynie na Wyspy Alandzkie, leżące w rejonie przejścia z otwartego morza na Zatokę Botnicką. Na tym fińskim archipelagu załoga żaglowca wyląduje na niektórych z jego ponad 67 tys. skalistych wysp i wysepek. W Maarianhaminie, stolicy Alandów, żeglarze zwiedzą m.in. żaglowiec muzeum Pommern, jeden z ostatnich gigantycznych frachtowców żaglowych. Kolejnymi portami na trasie rejsu mają być Tallin w Estonii i Ryga na Łotwie. Te dwa nadbałtyckie stołeczne miasta znane są z zabytkowych starówek wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Rozpoczęcie rejsu Gdańskiej Szkoły pod Żaglami poprzedzi szkolenie żeglarskie jego uczestników, zapoznanie się z żaglowcem i zasadami bezpieczeństwa.

W drodze na keczu będą obywać się regularne zajęcia obejmujące tematycznie edukacje morską i przedmioty ogólnokształcące, zgodne z programem właściwym dla wieku uczestników. Preferowana będzie nauka w zespołach i autoedukacja.

Rozpoczęto już konkursową rekrutację młodzieżowej załogi Generała Zaruskiego. Wyłoni ona 16 szczęśliwców, którzy wezmą udział w rejsie. Chętni do udziału w rejsie, w wieku od 15 do 25 lat, powinni przesyłać swoje zgłoszenia w formie listów motywacyjnych o maksymalnej objętości 1 strony formatu A 4. Trzeba dostarczyć je do 19 kwietnia bieżącego roku pocztą elektroniczną na adres: zaruski@sportgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk. List można też złożyć osobiście w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku.

