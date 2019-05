Gdański bon żłobkowy ma pomóc rodzicom w znalezieniu przywatnej placówki lub opiekuna do dziecka

Maksymalna wartość bonu żłobkowego, jaki otrzymają gdańszczanie, którym nie uda się znaleźć miejsca w miejskim żłobku to 500 zł. Tyle miasto będzie dopłacać rodzicom, którzy zrezygnują z rekrutacji do placówek publicznych i zdecydują się zapisać dziecko do żłobka prywatnego.

- Co istotne, wypłata bonu będzie kontynuowana przez kolejne trzy miesiące opiekunom, którzy w takcie jego pobierania stracili pracę. Dzięki temu będą oni mieli lepsze warunki do aktywnego poszukiwania nowej pracy - dodaje.

Gdańsk od lat boryka się z problemem zbyt małej ilości miejsc w publicznych żłobkach. Są one w stanie pomieścić 1088 maluchów. Tymczasem - według danych magistratu- z kwietnia tego roku w kolejce oczekujących jest 4238 dzieci. I to właśnie na przeciw oczekiwaniom ich rodziców, władze Gdańska wychodzą z bonem żłobkowym.

- Wysokość świadczenia będzie stanowić różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą stałą w niepublicznych miejscach opieki, a wysokością opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka w placówce publicznej. Obecnie za pobyt w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków opłata (bez wyżywienia) do 10 godzin dziennie wynosi 459 zł - mówi Dariusz Wołodźko z gdańskiego magistratu. Przykładowo więc, jeżeli rodzic płaci za żłobek prywatny 900 zł, to otrzyma bon- dopłatę od miasta- w wysokości 441 złotych.

Bon będzie przyznawany na dany rok szkolny na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzy lata (do wygaśnięcia umowy na świadczenie usług w danym roku szkolnym) - czyli do 31 sierpnia.

Gdański bon żłobkowy. Jak go otrzymać?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r., a kończy 31 sierpnia 2020 r. Trzeba jednak spełnić kilka warunków:

- Mieć dochód na osobę do 2500 złotych, pracować i płacić podatki w Gdańsku, nie korzystać z urlopu wychowawczego i nie ubiegać się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Bon przysługuje na każde dziecko, które nie jest w kolejce do naszych żłobków, tylko rozpoczyna najwcześniejszą edukację w placówce, która jest zarejestrowana w Gdańsku- informuje wiceprezydent Piotr Kowalczuk.

Wypłata bonu żłobkowego będzie realizowana przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej w Dziale Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 9 lub przesłać pocztą na adres: Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. oświadczenie o dokonaniu rozliczenia podatku w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdańska, oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu rodziny osiągniętym w roku poprzedzającym rok szkolny oraz kopię umowy ze żłobkiem niepublicznym, do którego uczęszcza dziecko. Szczegóły i formularze wniosków będą dostępne na stronie www.gcs.gda.pl.