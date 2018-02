Clipster, znajdujący na terenie gdańskiego Wrzeszcza, to pierwszy w Polsce twórczy dom dla osób z pomysłami na biznes. Od dwóch lat przyciąga osoby z różnych rejonów Polski oraz świata, które testują swoje biznesowe pomysły w kreatywnym, międzynarodowym gronie. W tym roku twórcy Clipstera idą o krok dalej i rozpoczynają rekrutację do projektu dla cyfrowych nomadów, czyli osób pracujących zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Tym miejscem może być właśnie Gdańsk!

Clipster to stworzona przez Alfabeat i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER unikalna przestrzeń do rozwoju pomysłów skupiona wokół tworzącej go społeczności innowatorów i kreatywnych idei. Dzięki spięciu kilku obszarów rozwoju (coworking, coliving, cocreating) z fazą preakceleracji Clipster umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do rozwoju pomysłu i szybszego startu biznesu.W Clipsterze mieszkali już mieszkańcy Polski, USA, Mołdawii czy Hiszpanii. Clipster był dla nich okazją do szybkiej 3-miesięcznej weryfikacji pomysłów. Zgodnie z ideą popularnego za granicą „colivingu” mieszkali pod jednym dachem i współpracowali z biznesowymi mentorami.Otrzymał on nagrodę podczas polskiego finału międzynarodowego konkursu Central European Startup Award. Jako laureat reprezentował polskie innowacje na globalnym finale.– Nagroda przyznana Clipsterowi motywuje nas do dalszego rozwoju przestrzeni. Dlatego w tym roku zapraszamy do Clipstera także cyfrowych nomadów. To coraz liczniejsza grupa ludzi, którzy łączą codzienną pracę z podróżami. A więc Gdańsk dołącza do Bali, San Diego czy wysp tajlandzkich, które znane są z otwartości na zagranicznych przedsiębiorców – mówi, koordynatorka Clipstera z ramienia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.Na rezydentów Clipstera czekająw klimatycznych rejonach dzielnicy Wrzeszcz. A także liczne szkolenia i spotkania z uznanymi przedsiębiorcami oraz mentorami. Co więcej, twórca najbardziej perspektywicznego projektuW grudniu 2017 roku grant trafił do Danisha Soomro, który w Clipsterze pracował nad rozwiązaniem dla podróżujących. Został wyróżniony na koniec pobytu w Clipsterze i otrzymał grant w wysokości 20 tys. zł.– Kocham podejmować wyzwania i podróżować, więc w sposób naturalny postanowiłem rozwiązać znaczący problem dla podróżujących. Stworzyłem „Lana”, portal który odnajduje kryteria przyznania wizy w zależności od obywatelstwa użytkownika platformy. Jestem Pakistańskim Kanadyjczykiem, studiowałem w Wielkiej Brytanii, pracowałem w IT w Ameryce Północnej i Niemczech. Cieszę się, że w Gdańsku mogłem poznać tak wiele wyjątkowych ludzi. Relacje, które nawiązałem w Polsce są cenniejsze od jakichkolwiek pieniędzy – podsumowujePrzedsiębiorcy, w tym cyfrowi nomadzi, mogą zamieszkać w gdańskiej przestrzeni od kwietnia. Miejsca można rezerwować na stronie:Clipster posiada także ofertę dla osób, które chciałyby wziąć udział w warsztatach, ale nie wynajmować mikropartamentu.