Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy (1-23 grudnia). Dwupoziomowa Karuzela Gdańska, stoiska z rękodziełem, Anielski Młyn i wiele innych atrakcji

Nowe atrakcje na Jarmarku

Każdego roku na jarmarku pojawiają się nowe atrakcje. Tym razem będzie to dwupoziomowa Karuzela Gdańska, którą znamy już z Targu Rybnego, ale teraz zobaczymy, jak prezentuje się na Targu Węglowym. Gdańszczanie – posiadacze Karty Mieszkańca – będą mogli jednokrotnie skorzystać z karuzeli za symboliczną złotówkę. A wszystkie te złotówki przekazane zostaną Fundacji Hospicyjnej, która przeznaczy je na wypoczynek dla dzieci osieroconych.

Kolejną nowością jest strefa gastronomiczna, czyli Food Court, zlokalizowany w centralnej części Targu Węglowego i działający do 13 stycznia. Będzie można smakować potraw kuchni hiszpańskiej (churrosy), węgierskiej (kurtosze i langosze), alzackiej (podpłomyki), chińskiej (pierogi i kurczak sushi), niemieckiej (wursty i gluhweiny w różnych smakach), greckiej (bugatsa z ciasta filo), belgijskiej (wafle i frytki), kaszubskiej i polskiej (makowce, pierniki, pierogi, paszteciki, barszcz, żurek, grzańce i nalewki). Będą też rozgrzewające czekolady, grzane piwo z miodem i imbirem, regionalny cydr z dodatkiem rumu. W strefie gastronomicznej pojawią też nowe miejsca do konsumpcji – przestronne, zadaszone altany, wyposażone w meble i promienniki grzewcze.

Anioły, świątki i najwyższa choinka

Rzeczy wyjątkowe, nierzadko jednoegzemplarzowe, w duchu eko i w duchu slow fashion znajdziemy na Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła w zabytkowych wnętrzach Wielkiej Zbrojowni ASP (wejście od ul. Piwnej i od strony Targu Węglowego).

Miłośników nowoczesnego wzornictwa zachwycą przedmioty upcyklingowe: zegary, lampy, świeczniki, ręcznie polerowane męskie muszki, wełniane dzianiny, kolorowe czapki i kominy (z odzyskanych do ponownego szycia materiałów). Będą też mieli w czym wybierać wszyscy ceniący urodę artystycznego rękodzieła, bo i tu oferta będzie bogata: ludowe szopki, anioły i świątki, ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, bombki z małych polskich manufaktur, grawerowane wałki do ciasta, ceramika artystyczna, biżuteria ze srebra, tytanu, bursztynu i tworzyw niekonwencjonalnych. Nie zabraknie też pomysłów na prezenty dla najmłodszych: edukacyjne łamigłówki, drewniane zabawki, bawełniane szmacianki i przytulanki.

Po raz pierwszy jarmark zawita też na drugą stronę Wałów Jagiellońskich, bo stoiska z rękodziełem i rzemiosłem usytuowane będą również na dziedzińcu Forum Gdańsk. Tu też stanie najwyższa w Polsce 28-metrowa świecąca choinka i iluminacje, jak ogromny okręt galeon czy blisko 7-metrowy renifer.

Po raz pierwszy też na wieży Katowni będzie można oglądać niezwykły pokaz – świetlną animację z elementami 3D: Święta pełne światła, na którą we wszystkie soboty i niedziele (tylko o 18.00 i o 20.00) zaprasza Grupa GPEC.

Łoś Lucek i jemioła

Tradycyjnie, sercem Jarmarku będzie Anielski Młyn z ruchomymi figurami Trzech Króli, Świętej Rodziny, aniołów i świętych. W zabytkowych wnętrzach Wielkiej Zbrojowni odbywać się będzie Jarmark rzemiosła i rękodzieła. Najweselej z pewnością będzie przy Łosiu Lucku, który będzie przemawiał do nas ludzkim głosem, mruczał, nucił i opowiadał suchary. Opiekunem Łosia jest Koło Widokowe AmberSky.

Najbardziej całuśnie będzie Pod jemiołą, najbardziej kolorowo przy Choince Młodych Gdańszczan, najbardziej bajecznie w zaprzężonej w dwa renifery Zaczarowanej Karecie, a prawdziwą zimę poczujemy przy Górce Lodowej z torami saneczkowymi, którą tym razem znajdziemy na terenie Forum Gdańsk.

Baśniowe orszaki i parady

W sobotę, 1 grudnia Jarmark zainauguruje Parada Elfów. I od tej chwili parady i orszaki towarzyszyć mu już będą we wszystkie dni powszednie. W pierwszym tygodniu zabawiać nas będą elfy, do których od 6 grudnia dołączy św. Mikołaj. W drugim tygodniu na Targ Węglowy zawita Królowa Śniegu ze swoją świtą, a w trzecim Orszak Kolędników. W baśniowe postaci wcielać się będą aktorzy Teatru Feta. Mikołaja będzie też można spotkać od 6 do 8 grudnia (w godz. 12.00-18.00) na mostku historycznym w Forum Gdańsk. Przyleci prosto z Laponii ze swojej wioski Rovaniemi, by spędzić ten czas z najmłodszymi właśnie w Gdańsku. Będzie można zrobić sobie z nim zdjęcie i odebrać specjalny certyfikat podpisany przez Mikołaja.

W soboty i niedziele w Wielkiej Zbrojowni działać będą warsztaty artystyczne dla dzieci, prowadzone przez instruktorów z Gdańskiego Archipelagu Kultury (od 12.00 do 17.00, w programie m. in. tworzenie Mikołajów, skrzatów, aniołków, stroików i warsztaty przyśpiewek).

Co ważne, dziecko będzie można pozostawić pod fachową opieką i w tym czasie miło spędzić czas na jarmarku.

Wyróżnikiem gdańskiego jarmarku jest dzielenie się z potrzebującymi. Jarmarkowi towarzyszy akcja charytatywna na rzecz Fundacji Hospicyjnej oraz zbiórka na rzecz ratowania zamkniętej ostatnio Bazyliki Świętego Mikołaja, której grozi katastrofa budowlana.

Pomaganie na Jarmarku jest proste: wystarczy wrzucić datek do skarbonki w Wielkiej Zbrojowni albo do puszki wolontariusza. Koniecznie trzeba odwiedzić stoisko Fundacji w Zbrojowni, bo tu znajdziemy oryginalne kartki świąteczne wykonane przez uczniów uczestniczących w towarzyszącym Jarmarkowi konkursie plastycznym Anieli grają dla Hospicjum.

Godziny działalności

Stoiska: rzemiosło i rękodzieło / Targ Węglowy, 11.00-20.00

Stoiska: rzemiosło i rękodzieło / dziedziniec Forum Gdańsk, pon-sb 9.00-22.00, niedz 9.00-21.00

Strefa Gastro – Food Court / Targ Węglowy, pon-czw 13.00-20.00, pt-niedz 11.00-21.00

Jarmark Bożonarodzeniowy 2017 w Gdańsku