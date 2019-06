Gdański Okrągły Stół ma wyruszyć w trasę po Polsce. To pomysł prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Nowy Okrągły Stół to mebel miejski, przy którym mieści się ok. stu osób.Jest złożony z kilkudziesięciu modułów ustawionych w dwa kręgi. Ich ustawienie można przestawiać, zmieniając w ten sposób rozmiary, czy kształt instalacji. Obecnie stół mieści się przy Europejskim Centrum Solidarności i cieszy się sporym zainteresowaniem.

Prezydent Gdańska chce, by po zakończeniu trwającego do 11 czerwca 2019 r. Święta Wolności i Solidarności stół wyruszył w tournee po kraju. Tak, by mogli z niego skorzystać nie tylko gdańszczanie i przyjeżdżający do Gdańska goście.

- Okrągły stół został wykonany na specjalne zamówienie na 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. Na czas obchodów stanął przed Europejskim Centrum Solidarności, ale chcemy, by mieszkańcy innych miast i miasteczek również mogli usiąść przy nim do wspólnych rozmów. Instalację tworzy kilkadziesiąt części, które można przewozić, i chcemy to wykorzystać, aby w całym kraju mógł służyć do debat o najważniejszych sprawach dla wielu ludzi i dla Polski

- mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Akcja mogłaby rozpocząć się w wakacje.

Jeszcze przed uroczystymi obchodami 30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów, nowy Okrągły Stół stał się kością niezgody między władzami Gdańska, a przedstawicielami NSZZ “Solidarność”.