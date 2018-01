Jerzy Milewski, gdański radny PiS, na ostatniej sesji nazwał homoseksualistów ludźmi "obciążonymi defektem". Ta wypowiedź wywołała oburzenie stowarzyszenia Tolerado oraz władz Gdańska.

-Sam się sobie dziwię, że zabieram głos na ten temat, ale to dobra okazja, żeby to powiedzieć. Chciałem podzielić się z państwem takim moim głębokim przekonaniem, że społeczność osób homoseksualnych, która jest oczywiście faktem, jest społecznością obciążoną pewnym kłopotem, pewnym defektem, który nie może powodować tego, że pozostałe osoby z tego powodu źle traktują te społeczność- powiedział na sesji Milewski. I kontynuował:-W związku z powyższym chcę wyrazić swoje głębokie przekonanie, że sposób w jaki najbardziej aktywne środowiska zabiegają o interesy społeczności homoseksualnej, jest sposobem przewciwskutecznym.To jest tak naprawdę szkodzenie tym ludziom i instrumentalne traktowanie tych osób. Sądzę, że podejście konserwatywne oparte na chrześcijańskiej nauce, na dobrych humanitarnych tradycjach jest znacznie bardziej dla tych osób właściwe i lepiej służy ich interesom, niż lewackie, agresywne zachowania, zarówno części tej społeczności, jak i polityków, którzy grają na tym obszarze. Także apeluję do osób homoseksualnych: nie ufajcie fałszywym adwokatom!

Już po wyczerpaniu punktów z porządku obrad, na sam koniec czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska, wśród radnych rozgorzała dyskusja nt.finansowanej przez miasto. dotyczy onai trafić ma do uczniów gdańskich szkół. Ale tylko tych, których rodzice wyrażą na to zgodę. Radni PiS sprzeciwiają się tej inicjatywie. Czemu dali dobitnie wyraz właśnie na sesji.W broszurze jest mowa m.in o tym,że według różnych badań od 2 do nawet 25 proc. populacji to osoby homoseksualne. To wywołało oburzenie m.in., która stwierdziła, że "nie zna takich badań, co by mówiły o tym, że tyle osób to homoseksualiści".Głos zabrał też inny. I to jego wypowiedź wywołała falę oburzenia.Zareagował na to od razu wiceprezydent Gdańska- Chciałbym prosić, również pana wiceprzewodniczącego rady, który jest lekarzem, o to aby wyraził się jasno czy homoseksualizm jest defektem, czy jest orientacją, którą opisuje światowa organizacja zdrowia. Myślę, że pan radny wchodzi w takie szczegóły, których kompetencji nie rozeznaje, a materiał który został przygotowany jest w oparciu o to, o czym mówi światowa organizacja zdrowia- powiedział Kowalczuk.Wypowiedzią Milewskiego zajęło się już, które nazywa ją skandaliczną i do którego zgłosiło się mnóstwo osób homoseksualnych tym urażonych. Tolerado wydało w tej sprawie oświadczenie. Dziś jego członkowie złożą w tej sprawie oficjalne pismo do przewodniczącego Rady Miasta.Poniżej treść oświadczenia Tolerado:"Radny Prawa i Sprawiedliwości, Pan Jerzy Milewski stwierdził, że społeczność osób homoseksualnych „jest obarczona pewnym kłopotem, pewnym defektem”. Są to słowa bulwersujące tym bardziej, że Pan Milewski jest lekarzem, prezesem zarządu firmy biotechnologicznej BLIRT. Można oczekiwać, że Pan Radny, jako lekarz, powinien być zaznajomiony z wykładnią Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczącą homoseksualności. Jak przypomniał wiceprezydent Piotr Kowalczuk, zwracając uwagę radnemu Milewskiemu, homoseksualność to orientacja seksualna , a nie defekt.Dodatkowo, nasz sprzeciw budzą także słowa ojakich, jak można wywnioskować z kontekstu wypowiedzi, dopuszczają się organizacje działające na rzecz osób LGBT. Taki język debaty publicznej prowadzi do pogłębiania szkodliwych podziałów społecznych, których efektem dzisiaj jest stały wzrost przestępstw z nienawiści (dane Prokuratury Krajowej za lata 2015-2017). Pan Jerzy Milewski powinien być świadomy, że używając oceniających i generalizujących określeń grupy ludzi, przyczynia się do siania nienawiści, dzielenia społeczeństwa i zrywania więzi społecznych. Konsekwencją takiej postawy, a także części innych radnych miasta Gdańska, jak choćby Pani Anny Kołakowskiej, jest wzrastająca ilość napaści, rozbojów, pobić w naszym mieście. Wzywamy Pana Radnego Jerzego Milewskiego do zaprzestania powtarzania nieprawdziwych, obraźliwych informacji o osobach LGBT+ oraz wartościowania grup społecznych".