Gdański Tattoo Konwent za nami. Wybrano najlepsze tatuaże

13 i 14 lipca w Gdańsku odbyła się 30. odsłona Tattoo Konwent, festiwalu tatuażu, ukazującego "Inne wymiary sztuki". Dla Trójmiasta była to już 11 edycja – to właśnie tu w 2009 roku odbyła się pierwsza taka konwencja. Od tego czasu do grona miast goszczących to przedsięwzięcie dołączyły kolejno: Wrocław, Katowice, Poznań i na moment także Łódź. Tak Tattoo Konwent stał się największym cyklem imprez związanych z tatuażem artystycznym.

Tym razem w gdańskiej hali Amber Expo pojawiło się około 450 tatuatorów z kraju i zagranicy oraz 7 tysięcy zwiedzających.

Na miejscu uczestnicy nie tylko mogli obserwować jak tatuażyści radzą sobie z maszynką i ludzką skórą, ale także wystąpić w roli płótna. Rezerwacja wzorów i miejsc odbywała się poprzez Internet, ale do niektórych artystów na robienie tatuażu można zapisać się "z marszu".