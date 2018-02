(© Karolina Misztal )

Coraz więcej połączeń i coraz większa liczba pasażerów - gdańskie lotnisko to jedno z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Jak planuje rozwijać swoją infrastrukturę?

Port Lotniczy Gdańsk obsługuje coraz więcej połączeń oraz coraz większą liczbę pasażerów, w związku z czym będzie inwestować w rozwój swojej infrastruktury. Gdańskie lotnisko, które obecnie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie, będzie się stopniowo powiększać. Rozbudowa terminalu uczyni go nowocześniejszym i bezpieczniejszym.

Obecnie terminal T2 ma 240 metrów długości i 80 szerokości, natomiast dobudowana część będzie miała długość 180 metrów oraz szerokość 66 metrów. Powiększona zostanie również bagażownia i hala przylotów. Rozbudowa czeka także punkty odprawy. Ich liczba zwiększona zostanie z czasem do 40.



Oprócz rozwoju infrastruktury lotnisko planuje także podnieść kategorię ILS. To system naprowadzania samolotów przy trudnych warunkach atmosferycznych. Ta, którą chce mieć, to CAT IIIB, czyli system najnowocześniejszy w swojej kategorii.



Obecnie trwają prace nad finansowaniem inwestycji i jeszcze w tym roku ma zapaść decyzja, kiedy zacznie się rozbudowa terminalu. Ta ma potrwać około 2 lat.

