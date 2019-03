Gdańskie murale. Zaspa zachwyca kolorami i promuje artystów. Ich różnorodność przyciąga nie tylko mieszkańców, ale też turystów

Nadejście wiosny sprzyja spacerom. W Gdańsku spacerować warto nie tylko w parkach i nad morzem murale na Zaspie przykuwają uwagę i zachęcają do fotografowania. Każdy z nich kryje za sobą wyjątkową historię. Zdaniem Vogue Polska galeria murali to jedno z kultowych miejsc w Gdańsku. Mamy dla Was na zachętę ciekawą galerię.