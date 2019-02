Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało do użytkowania dwa nowe budynki z 69 mieszkaniami przy ul. Piotrkowskiej

Jak wskazują urzędnicy, to kolejne bloki wybudowane w tej lokalizacji przez miejską spółkę. - Lokale mieszkalne mają od 47 m2 do 64 m2 i zostały wykonane w standardzie pod klucz, więc mieszkańcy mogą wkrótce się wprowadzać do nowych mieszkań - informują przedstawiciele magistratu.

- Po raz pierwszy wręczam klucze do nowych mieszkań. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wzruszająca chwila. Wcześniej to zawsze prezydent Adamowicz osobiście witał nowych mieszkańców i wiem, że sprawiało mu to ogromną radość. Fakt, że gdańskie rodziny wprowadzają się do oczekiwanych mieszkań – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. – Mieszkanie to podstawa do życia, założenia rodziny i tego, by móc się dalej rozwijać. Dlatego też jako miasto budujemy mieszkania, by mogło w nich zamieszkać jak najwięcej gdańszczanek i gdańszczan. W ciągu pięciu lat mamy w planach wybudowanie kolejnych 1200 nowych mieszkań.

Urząd Miasta informuje, że koszt całkowity inwestycji wyniósł 14,7 mln zł, w tym udział Gminy – 6,09 mln zł, bezzwrotne wsparcie dla gminy ze środków Funduszu Dopłat - 6,09 mln zł, udział własny GTBS – 2,6 mln zł.

- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w ciągu 20 lat działalności w latach 1998-2018 r. wybudowało już 45 budynków wielorodzinnych z 1790 mieszkaniami. Zasoby mieszkaniowe spółki są zlokalizowane na terenach przekazanych przez gminę w dzielnicach: Ujeścisko- Łostowiece, Chełm, Stogi, Letnica - podaje UM w Gdańsku.

- Dalsze plany inwestycyjne Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego to budowa kolejnego budynku przy ul. Piotrkowskiej z 36 mieszkaniami oraz rozpoczęcie 2 budynków w Gdańsku-Letnicy z 19 mieszkaniami – informuje Włodzimierz Pietrzak, prezes GTBS.

Budowa nowych mieszkań to konsekwentna polityka mieszkaniowa realizowana przez Gminę Miasta Gdańsk. W ciągu najbliższych pięciu lat miasto planuje oprócz wybudowania kolejnych 1200 nowych mieszkań, wyremontowanie 1500 lokali z zasobu komunalnego.

To jednak nie wszystko: bowiem oddaniu nowych bloków i przekazaniu kluczy towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej „Paweł Adamowicz – Uśmiech TBS” prezentującej momenty związane z budową nowych mieszkań i przekazywanie ich w użytkowanie mieszkańcom w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wystawa składa się z 19 zdjęć wykonanych przez Krzysztofa Mystkowskiego z agencji Kosycarz Foto Press.

- Jedno z najwcześniejszych zdjęć, jakie Państwo zobaczą jest z 2007 roku, ostatnie ze stycznia 2017. Jest to spektrum pokazujące oddawanie do użytku prawie wszystkich miejskich budynków komunalnych w Gdańsku z udziałem prezydenta. Ta wystawa ma tytuł „Paweł Adamowicz – Uśmiech TBS”, bo pokazuje że tym wydarzeniom zawsze towarzyszył uśmiech i radość, nie tylko mieszkańców, ale też prezydenta – powiedział Maciej Kosycarz.

