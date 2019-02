Gdańszczanie nigdy nie wymażą Mikołaja z mapy miasta, z jego tożsamości - mówi o. Michał Osek, przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku

Najpierw wojewódzki konserwator zabytków wydał opinię w sprawie usytuowania rusztowania wspierającego sklepienie kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, a zaraz potem radni województwa pomorskiego zdecydowali o przekazaniu 407 tys. złotych na rzecz gdańskiej bazyliki dominikanów.

To były dla nas bardzo intensywne dni, teraz nareszcie widzimy efekty naszych starań. Obie sprawy ściśle się ze sobą wiążą. Wojewódzki konserwator zabytków pozytywnie zaopiniował działania związane z demontażem płyt i stawianiem rusztowania, a dotacja samorządu województwa pozwoli na budowę rusztowania wsporczego. Kiedy nastąpiło osiadanie filarów kościoła, zostały zniszczone gotyckie sklepienia naszej świątyni. I właśnie tu pojawiło się bezpośrednie ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej, czyli runięcia sklepień na posadzkę kościoła. Liczyliśmy, że będziemy mogli postawić rusztowanie już w styczniu. Niestety, pojawił się miesięczny poślizg, związany ze zlokalizowaniem pod posadzkami pustek powietrznych. Ustawienie na nich ciężkiej konstrukcji wiązałoby się z ryzykiem zniszczenia starych, gotyckich płyt nagrobnych i późniejszych wapieni olandzkich. Stąd konieczna była zmiana projektu. Trwały dyskusje, jak posadowić rusztowanie w nawie południowej. Zapadła decyzja, by nie było to rusztowanie metalowe (za jego wynajmowanie klasztor musiałby co miesiąc płacić), ale drewniane.

I będzie ono kosztować całe 407 tysięcy zł?

W kosztorysie przewidziany został także demontaż zabytkowej posadzki. Jest to praca stricte konserwatorska. Płyty wapienne, sprowadzone w XVII wieku ze szwedzkiej wyspy Olandia, są wprawdzie wyjątkowo odporne na ścieranie, ale jednocześnie bardzo łamliwe. Po zdjęciu płyt rusztowanie stanie na betonowych elementach i będziemy spokojni, że sklepienie jest odpowiednio podparte.



Jaki będzie następny etap?

Dokończymy projekt stabilizacji gruntu i opracujemy metodę - zaakceptowaną przez konserwatora - naprawy wyjątkowo cennych, gotyckich sklepień. Nielicznych, jakie przetrwały wojnę w Gdańsku.

Ile to będzie kosztować i czy są już na to pieniądze?

Też zadajemy pytania o koszty. Na razie ustaliliśmy, że wycena analogicznych prac sięgała kilku milionów złotych. Dopiero gdy opracujemy projekt i pokażemy go wykonawcy, dowiemy się szczegółów. Co oczywiście nie zmienia faktu, że cały czas zbieramy pieniądze na ratunek bazyliki. We wszystkich klasztorach dominikańskich w Polsce organizowane są kwesty na rzecz bazyliki. Nadal także wpływają pieniądze na specjalnie utworzone konto na Mikołaja, a przed miesiącem uruchomiliśmy możliwość przekazania jednego procenta podatku na Mikołaja. Przygotowujemy się również do złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację na stabilizację gruntu. To będą najdroższe prace.

Czy ludzie, początkowo przejęci groźbą zawalenia świątyni, z wolna nie zapominają już o zamkniętym Mikołaju?

Gdańszczanom nie będzie łatwo wymazać Mikołaja z mapy miasta, z jego tożsamości. Świadectwem pamięci o naszym kościele i gdańskich dominikanach są wierni, którzy przychodzą na odprawiane przez nas msze do goszczących nas kościołów.

Kiedy zakończy się remont?

Mam w głowie bardzo ambitną datę, ale to nie jest jeszcze czas, by o tym mówić.

Konto na Mikołaja: wpłaty złotówkowe: 77 1140 1065 0000 3926 9300 1018. Przelewy zagraniczne: PL 24 1140 1065 0000 3926 9300 1002. SWIFT: BREXPLPWGDA Klasztor Dominikanów, ul. Świętojańska 72, Gdańsk. 1 proc. podatku: Fundacja Centrum św. Jacka KRS: 00 00 21 47 49

