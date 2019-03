Gdańszczanka szyje worki z materiałów po firmie babci [zdjęcia]

Znalazła mnóstwo materiałów, które pozostały po działalności jej babci jako modystki i postanowiła uszyć sobie worki, w które podczas zakupów pakuje warzywa i owoce. Po prostu wrzuca je do torby na zakupy i zabiera ze sobą - to już weszło w nawyk.

Opowiedziała kilku znajomym osobom o swoim podejściu i pomysł się spodobał - założyła profil Pakuj Worki i z materiałów szyje różnej wielkości worki - na warzywa, orzechy, kosmetyki. To proste sakiewki, które możemy wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko podczas zakupów. Są również większe.

- Oczywiście plastik jest w pewnych sytuacjach niezastąpiony i jest potrzebną częścią naszego życia, choćby nawet w sferze medycyny czy motoryzacji. Jednak powinniśmy potraktować jego produkcję na użytek codzienny jako rzecz zupełnie zbędną i szkodliwą dla zdrowia i środowiska, bo zwyczajnie właśnie tak jest - mówi.

Szycie worków to połączenie pasji do tworzenia czegoś samodzielnie, możliwości wykorzystania materiałów, którym można dać drugie życie i chęć zadbania o środowisko.

- Wszystko wzięło się z tego, że przerażała mnie ilość produkowanych śmieci. Nawet jeśli segregujemy, to i tak jest ich mnóstwo. Niestety recykling na terenie Polski pozostawia wiele do życzenia i to, że segregujemy odpady w domu nie oznacza, że będą one przetworzone i ponownie użyte. Zamiast więc licytować się, kto ma śmieci wynosić, lepiej robić tak, by produkować ich mniej. - zaznacza.

Dlaczego warto pakować w sklepie w woreczki? Chociażby po to, żeby problem foliowych reklamówek, którymi zapychamy szafki, mieć z głowy. Worki można prać, składać, gnieść i prasować, wykorzystać do przechowywania różnych rzeczy.

Szyte są ręcznie, w domowym zaciszu, na jednym z gdańskich osiedli. Jeśli chcecie się skontaktować z Mają - zapytać o technikę, materiały, to możecie napisać jej wiadomość na na jej profil .

Aby iść dalej z duchem nurtu Zero Waste, Maja chciałaby w kolejnych krokach uruchomić akcję szycia worków ze starych ubrań - robi to wieczorami, dla przyjemności.

Jest kilka dodatkowych kroków jakie można podjąć w celu ograniczenia plastiku we własnym domu:

proszenie o pakowanie sera czy wędlin do własnych pudełek w sklepie masarniczym,

zamiana płynów do higieny codziennej na mydło, które w wielu miejscach można kupić w papierowym opakowaniu (pamiętać o rozróżnieniu mydła i kostki myjącej),

zamiana wielorazowych maszynek do golenia na te z wymienną żyletką - dokładnie taką jaką golili się nasi dziadkowie!

w zależności od jakości wody z kranu - wyposażenie się w bidon czy szklaną butelkę, zamiast kupowania wody w markecie

wyeliminowanie plastikowych sztućców, słomek, talerzy

kupowanie większej ilości produktów na wagę - do własnego słoika czy worka

stosowanie kubeczka menstruacyjnego zamiast jednorazowych tamponów czy podpasek

To tylko kilka z kroków, dzięki którym można wejść w świat ekologii - wydają się na pierwszy rzut nie do przeskoczenia, obrzydliwe czy dziwne. Jednak po kilkukrotnym zastosowaniu ich okazuje się, że są przyjemniejsze niż to, co stosowaliśmy dotychczas, często zdrowsze, a także bardziej łaskawe dla naszych portfeli. I o to właśnie chodzi!

Materiałowe worki to dopiero początek, jednak jest to właśnie dobry początek aby powolutku, w miarę własnych możliwości, zmieniać swoje podejście. Nie chodzi o to, aby nagle zakupić mnóstwo metalowych słomek, ozdobnych pudełek na jedzenie czy specjalnych ekologicznych sztućców. Wiele z tych rzeczy zresztą mamy już w asortymencie własnego mieszkania, wystarczy tylko troszkę kreatywności. Zamiast więc ruszać na zakupy, czasem wystarczy... ruszyć głową i rozejrzeć się po domu.