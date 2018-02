W środę 21 lutego pojawiła się informacja, że prezydenci Gdyni i Sopotu oraz burmistrz Rumi podjęli wspólną decyzję, aby skierować do Rad Miast projekty uchwał wprowadzających bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla gdyńskich, sopockich oraz rumskich dzieci i młodzieży uczącej się.

Darmowa komunikacja dla uczniów w Gdyni, Sopocie i Rumi od 1 czerwca 2018

Przywilej będzie dotyczył wszystkich rodzajów autobusów i trolejbusów, a skorzystają z niego uczniowie szkół, bez względu na ich lokalizację: od zerówki do końca nauki w szkole średniej. Ze zwolnienia z opłat za przejazdy skorzystają także dzieci i młodzież niepełnosprawna, korzystająca z dowozów minibusami.Warunkiem skorzystania z ulgi jest meldunek na terenie miasta, którego ulga dotyczy. Darmowe przejazdy zaczną obowiązywać od 1 czerwca tego roku i będą prezentem dla gdynian, sopocian i rumian. Z całą pewnością docenią go szczególnie rodzice, którzy poczują ulgę w portfelu.Cieszę się, że wszyscy w metropolii podjęli ten temat. Szkoda, że od początku nie działaliśmy wspólnie. Mam nadzieję, że SKM w przyszłości dołączy do tego projektu. Jest to o tyle ważne, że Sopot leży w sercu Metropolii i łączy wiele tras przesiadkowych – wyjaśniaprezydent Sopotu.Władze Gdyni, Sopotu i Rumi apelują do samorządów skupionych wokół Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot o podjęcie podobnych działań i ujednolicenie zasad i taryf. Jak mówią: Tylko kompleksowe działania mają szansę na sukces tego przedsięwzięcia, którego faktycznie oczekują nasi mieszkańcy.