Gdynia szczęśliwa dla Polaków. Biało-czerwoni wygrali z Gruzją i zagrają w barażach [zdjęcia]

Polacy od początku pierwszej połowy sprawiali wrażenie, jakby presja paraliżowała ich poczynania. Nie byli w stanie zdominować niżej notowanego rywala. To Gruzini stwarzali sobie lepsze okazje, których na szczęście nie wykorzystali Irakli Burgidze, a następnie Beka Mitełtadze. W drugiej z tych sytuacji biało-czerwoni mieli mnóstwo szczęścia, gdyż gracz Anorthosisu Famagusta trafił w słupek. Gruzini przyszli naszej reprezentacji z pomocą po pół godzinie gry, kiedy to Giorgi Kutsia otrzymał drugą, żółtą kartkę i został usunięty z boiska. Od tego momentu Polacy coraz częściej zaczęli gościć pod polem karnym gości, lecz niestety do zakończenia pierwszej części gry nie przyniosło to efektu. Marzenia o zwycięstwie w trzeciej grupie kwalifikacji do finałów młodzieżowych Mistrzostw Europy stały się tym bardziej skomplikowane, że Duńczycy w meczu z Wyspami Owczymi objęli prowadzenie.

Polacy po siedmiu minutach drugiej połowy w końcu otworzyli wynik, w czym pomógł im wydatnie bramkarz Gruzinów. Golkiper gości nie poradził sobie ze słabym strzałem, popełniając fatalny błąd po uderzeniu Filipa Jagiełło, który od początku drugiej połowy zastąpił Kamila Jóźwiaka. Piłka po mało precyzyjnej próbie pomocnika Zagłębia Lubin, która odbiła się jeszcze od jednego Gruzinów, wpadła do siatki, choć golkiper gości miał ją na rękawicach. W tym samym czasie jednak Duńczycy podwyższyli prowadzenie z Wyspami Owczymi i stało się w zasadzie jasne, że Polacy walczą tylko o udział w barażach do turnieju finałowego we Włoszech i San Marino.

Biało-czerwoni grając w przewadze, mimo problemów z rozmontowaniem obrony gości, w końcu złamali reprezentację Gruzji po raz drugi. Precyzyjnym podaniem na prawe skrzydło popisał się Sebastian Szymański, a na taką okazję tylko czekał gracz Lechii Gdańsk Konrad Michalak. Dynamiczny pomocnik wyprzedził obrońców gości, wbiegł w pole karne i technicznym strzałem drugi raz pokonał bramkarza Gruzji.

Polacy podwyższyli prowadzenie w ostatniej minucie gry, kiedy do siatki, ponownie po rykoszecie od jednego z Gruzinów trafił Dawid Kownacki. Kapitan naszej reprezentacji tym samym z dziesięcioma golami na koncie został najskuteczniejszym zawodnikiem eliminacji do finałów młodzieżowych mistrzostw Europy. Tym samym biało-czerwoni mogą już szykować się do trudnych meczów barażowych. Jednak najważniejsze, że szansa na awans do turnieju finałowego nam nie uciekła.

Polska U-21 - Gruzja U-21 3:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Filip Jagiełło (52), 2:0 Konrad Michalak (74), 3:0 Dawid Kownacki (90)

Polska: Grabara - Stolarski, Wieteska, Bochniewicz, Pestka - Dziczek, Żurkowski (90 Ambrosiewicz), Szymański, Kapustka (68 Michalak), Jóźwiak(46 Jagiełło) - Kownacki. Trener: Czesław Michniewicz.

Gruzja: Gugeaszwili - Kantaria, Giorgadze, Lochoszwili, Giorgbelidze (79 Eloeszwili) - Czaczua (54 Sszulaia), Samurkasowi, KutsiaII- MikełtadzeI, Burgidze (41 Ninua), Arweładze. Trener: Giorgi Tsetsadze.

Sędziował: Arnold Hunter (Irlandia Północna)

