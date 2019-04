Gdyńska policja poszukuje oszusta, który wyłudzał pieniądze. Rozpoznajesz mężczyznę? [zdjęcia, wideo]

Obrońca twórcy Amber Gold, Marcina P. chce uniewinnienia

Uniewinnienia domagał się we wtorek obrońca twórcy Amber Gold, Marcina P. Jak twierdził, gdańska spółka, którą kierował 35-latek nie była piramidą finansową i nie dopuściła się oszustwa, a ok. 19 tysięcy pokrzywdzonych w sprawie odzyskało by swoje pieniądze, gdyby AG nie zostało ...