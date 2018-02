(© Tomasz Bołt )

To niezwykła okazja dla osób, którym marzy się reżyserska kariera, gdyż rekrutacja na ten kierunek organizowana jest raz na dwa lata, a szansę na to by stać się absolwentem GSF ma tylko dziesięciu najlepszych kandydatów. Na przygotowanie odpowiedniego dossier chętni mają czas do 11 maja.

Jak wziąć udział w rekrutacji?



Podstawowym kryterium, które muszą spełnić przyszli studenci GSF jest posiadanie świadectwa maturalnego bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej. Na tym jednak nie koniec. Przed przyszłymi adeptami sztuki reżyserskiej nie lada wyzwanie, bowiem nabór na gdyńską filmówkę przebiegać będzie w kilku etapach.





Pierwszym krokiem jest dostarczenie komisji przygotowanej przez kandydata filmowej autoprezentacji, a także krótkiego filmu dokumentalnego, fabularnego bądź animowanego, zrealizowanego w dowolnej technice.





Ponadto, każdy chętny powinien też przygotować dwie autorskie prace literackie. Pierwsza z nich ma przedstawiać pomysł na scenariusz krótkiego filmu fabularnego. Jego fabuła może dotyczyć jednego z dwóch tematów: „I nagle zrozumiałem, że nie uda mi się tego załatwić na Facebooku, ani Snapchacie, ale muszę wyjść z domu i...” lub „Nienawiść to nieraz pierwszy krok do miłości...”. Z kolei druga obowiązkowa praca literacka to opis pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na temat „Mój sąsiad”. W obu przypadkach komisja rekrutacyjna czeka na teksty o objętości maksymalnie 1800 znaków ze spacjami. Dodatkowo, w swoich teczkach kandydaci muszą dostarczyć także dwie





Na komplet prac i dokumentów GSF czekać będzie do 11 maja. Następnie, pod koniec czerwca, osoby ubiegające się o miejsce na Wydziale Reżyserii będą musiały przejść jeszcze egzaminy wstępne oraz test z wiedzy o kulturze i sztuce. Nie ominą ich też zadania scenariuszowe i narracyjne, a także praktyczne ćwiczenie z aktorem. Finałem zmagań będzie





- Z wielką uwagą podchodzimy do rekrutacji, ponieważ zależy nam na odnalezieniu osób bardzo twórczych, nierzadko już posiadających ciekawy dorobek artystyczny, choć nie jest to warunek konieczny - zaznacza Leszek Kopeć, dyrektor GSF. - Model nauki, jaki przyjęliśmy, zakłada intensywną pracę w niewielkiej grupie studentów, opartą na zajęciach praktycznych prowadzonych przez znakomitych wykładowców - dodaje.





Fachu reżysera uczą w gdyńskiej filmówce takie osobistości jak Robert Gliński, Juliusz Machulski czy Jacek Bławut. Oprócz nich, studenci będą mieć także zajęcia m.in. z Katarzyną Figurą, Pawłem Huelle oraz Pawłem Łozińskim. Warto zaznaczyć, że studia na Wydziale Reżyserii GSF potrwają dwa i pół roku i co ważne, będą bezpłatne.





Wszystkie szczegóły dotyczące aktualnie toczącej się rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej www.gsf.pl.



