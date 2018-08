Wczoraj, 1 sierpnia, burze i gwałtowne opady deszczu przeszły nad Pomorzem. Towarzyszył temu silny wiatr i grad. Wiele miejsc i ulic zostało zalanych. Służby interweniowały dzisiejszego dnia ok. 70 razy w związku z wypompowywaniem wody oraz usuwaniem drzew i konarów. IMGW wydało dzisiaj ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami na Pomorzu. Sprawdź gdzie jest burza na Pomorzu.

Burze na Pomorzu 1 sierpnia

Od godz. 13:00 odnotowano ok. 70 interwencji związanych z wypompowywaniem wody oraz usuwaniem drzew i konarów. Najwiecej w powiatach: kartuskim, starogardzkim, bytowskim i chojnickim @PUW_Gdansk @KGPSP @KP_PSP_Chojnice @kppspkartuzy — KW PSP Gdańsk 🇵🇱💯 (@KW_PSP_GDANSK) 2 sierpnia 2018

Burze na Pomorzu 2 sierpnia - ostrzeżenie IMGW

Gdzie jest burza na Pomorzu 2 sierpnia?

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Po południu, 1 sierpnia, nad Gdańskiem przeszła burza i gwałtowne opady deszczu. Towarzyszył im silny wiatr. Dużo ulic miasta zostało zalanych. Burze przeszły także nad innymi częściami Pomorza.Państwowa Straż Pożarna podsumowała środową burzę: straż wyjeżdżała w całym województwie do 171 zdarzeń. W Gdańsku zanotowano 59 interwencji, w powiecie starogardzkim -34, powiecie kartuskim -33.Służby dzisiejszego dnia (2 sierpnia) wciąż pracowały nad zaprowadzeniem porządku po wczorajszych ulewach. Jak podało KW PSP Gdańsk - od godz. 13:00 odnotowano ok. 70 interwencji związanych z wypompowywaniem wody oraz usuwaniem drzew i konarów.IMGW wydało ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami z gradem dla województwa pomorskiego. Obowiązuje ono do piątku 3 sierpnia do godz. 20.W informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czytamy:Przez Pomorze przechodzą burze i silne opady deszczu. Sprawdź na interaktywnej mapie gdzie jest burza?W czasie rzeczywistym gdzie jest burza można zobaczyć też na tej stronie Przed silnymi burzami przestrzegają również, na swoim profilu na Facebooku, Łowcy Burz. Prognozowane dla Pomorza są silne opady, utrzymujące się przez dłuższy czas, mogące prowadzić nawet do podtopień.