Gdzie można grillować? Straż Miejska podpowiada i ostrzega przed weekendem

Ktoś, kto chciałby rozpalić grill na balkonie domu wielorodzinnego, musi sprawdzić, czy dopuszcza taką możliwość regulamin porządkowy spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty. Skargi na mieszkańców, którzy nie stosują się do takich regulaminów również należy kierować do administratorów budynków. Każdy lokator ma możliwość dochodzenia swoich praw z powództwa cywilnego. Straż miejska nie jest uprawniona do podejmowania interwencji domowych.

Jak rozpalać grill?

Opał do rozpalenia ogniska lub grilla to: drewno, podpałka itp. Nie wolno używać do tego celu śmieci lub odpadów zielonych, co czasami zdarza na terenie ogródków działkowych, kiedy spalaniu pozostałości po pielęgnacji ogródka towarzyszy opiekanie potraw.

Za spalanie odpadów zielonych poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi strażnik miejski może nałożyć mandat w wysokości do 500 złotych.

Nigdy nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia! Przy rozpalonym ognisku lub grillu zawsze musi czuwać osoba dorosła. Bardzo ważne jest odpowiednie palenisko. W przypadku ogniska można za nie uznać wydzielony okrąg, obłożony kamieniami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest - czytamy na stronie SM w Gdańsku - wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: