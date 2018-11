Gdzie Święty Mikołaj robi zakupy? Kilka pomysłów na świąteczne prezenty

OMEN by HP 15 - po pierwsze: wydajność

Materiał informacyjny

Laptopy dla graczy stają się coraz lepsze, przez co przychylnie spogląda w ich stronę coraz większa liczba do tej pory sceptycznych miłośników wirtualnej rozgrywki. Jeśli chodzi o wydajność i ciekawe rozwiązania, to mało który laptop jest w stanie zaoferować tyle, co OMEN 15.