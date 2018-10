Generalny Konserwator Zabytków utrzymał w mocy pół miliona złotych kary dla Forum Gdańsk za prace przy Kanale Raduni

Generalny Konserwator Zabytków, prof. IH PAN Magdalena Gawin, utrzymała w mocy decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków, nakładającą na Forum Gdańsk karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za prowadzenie prac budowlanych na odcinku Kanału Raduni w Gdańsku bez wymaganego pozwolenia organu ochrony zabytków.

Karę w maksymalnej wysokości, Wojewódzka Konserwator Zabytków nałożyła na Forum Gdańsk w czerwcu, po trwającym od marca postępowaniu w tej sprawie.



- Inwestor dwukrotnie prowadził prace przy kanale bez wymaganego pozwolenia, gdy wygasło to wydane przez konserwatora miejskiego oraz po stwierdzeniu nieważności wszystkich pozwoleń konserwatorskich przez MKiDN - tłumaczyła Agnieszka Kowalska, konserwator wojewódzka. - To również zdecydowało o maksymalnej wysokości kary. Naszym zdaniem inwestor naruszył prawo w sposób w pełni świadomy i umyślny, ignorując i rażąco naruszając prawny obowiązek posiadania ważnego pozwolenia- podkreślała.

Przedstawiciele Forum Gdańsk z decyzja się nie zgadzali. I złożyli odwołanie do instancji wyższej, czyli do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nie zostało ono rozpatrzone pozytywnie. Bo Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin wydała ostatnio decyzję utrzymującą w mocy decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 21 czerwca 2018 r. nakładającą na Forum Gdańsk Sp. z o. o. karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za prowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu tzw. koryta edukacyjnego Kanału Raduni, bez wymaganego art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, jako organu właściwego do udzielenia pozwolenia.

Forum Gdańsk ma teraz dwie opcje: albo zapłacić karę, albo odwołać się do sądu. Przedstawiciele Forum Gdańsk dziś nie chcą tego komentować.

W sierpniu br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził nieważność dwóch decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. „koryta edukacyjnego” na Kanale Raduni w Gdańsku, wpisanym do rejestru zabytków. Obie decyzje – pierwsza z października 2016 r. i druga z lutego 2018 r. – zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Kanał Raduni został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 1981 r. Ochroną konserwatorską objęty został kanał na całej długości (ok. 14 km) wraz z groblami, towarzyszącą zabudową i zielenią. Ponadto ochronę konserwatorską Kanału Raduni zapewniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z czerwca 2005 r., który nakazywał zachowanie otwartego przebiegu Kanału Raduni, za wyjątkiem rejonu dawnego założenia tzw. Kunsztu Wodnego oraz Młyna Rakowego. MKiDN podkreśla, że w wyniku przeprowadzonych prac doszło do przykrycia odcinka kanału Raduni, wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

