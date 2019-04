George Weigel "Lekcje nadziei" - ostatnia lekcja naszego Papieża. Dzisiaj (17.04.) premiera książki [KONKURS]

Jan Paweł II zmieniał życie każdego, kto się z nim zetknął. Stawał się autorytetem, wzorem, często kimś bliskim. Niezwykła relacja łączyła go z George’em Weiglem, autorem bestsellerowych biografii Papieża. Liczne nieformalne spotkania podczas wspólnych kolacji, wzajemna pamięć i troska pozwoliły Weiglowi nazywać się prawdziwym przyjacielem Jana Pawła II.

W swojej najnowszej książce przedstawia nam portret świętego, dla którego zawsze najważniejszy był człowiek.

Śledząc poczynania Jana Pawła II, słuchając jego prywatnych historii i towarzysząc mu w licznych pielgrzymkach, stworzył opowieść będącą ostatnią lekcją jakiej udzielił nam Papież, lekcją zaufania i nadziei.

"Lekcje nadziei" to książka, którą powinien przeczytać każdy. A zbliżająca się Wielkanoc jest znakomitą okazją do takiej lektury, bo to książka o wierności zasadom, bezgranicznym zaufaniu i nadziei. Także w człowieka.

George Weigel , autor książki jest wybitnym amerykańskim filozofem i teologiem katolickim, jednym z najpoważniejszych komentatorów życia religijnego i publicznego. Stale współpracuje z „Washington Post” i „Los Angeles Times”. Napisał kilkanaście książek na temat nauki społecznej Kościoła oraz moralnych podstaw polityki i ekonomii, w tym głośną w Polsce "Ostateczną rewolucję. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu".

Od czasu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jest uważnym badaczem jego pontyfikatu. Efektem tych zainteresowań jest monumentalna praca "Świadek nadziei", która od chwili amerykańskiego wydania w październiku 1999 roku przetłumaczona została na 9 języków.

