Legendarny brazylijski przyjmujący Giba odwiedził w weekend Sopot, gdzie wspólnie z dobrym znajomym Andreą Anastasim i zawodnikami Trefla Gdańsk promował siatkówkę. Nam opowiedział, co aktualnie robi. Przyznał też, że nie zakłada większych niespodzianek w zbliżających się mistrzostwach świata.

Nie, nie. To nie posuwa się tak daleko (śmiech). Przyjechałem po prostu, żeby promować siatkówkę i pomóc w ten sposób zespołowi. Robię po prostu to samo, co w tym roku w Łodzi. W Trójmieście byłem ostatnio w 2016 roku, kiedy rozgrywaliśmy mecz gwiazd w Gdyni. Teraz liczy się jednak wsparcie dla Trefla, dla trenera Andrei Anastasiego. On był przecież moim trenerem przez dwa lata. Bardzo się z tego cieszę, bo teraz pozostajemy w przyjacielskich relacjach. Przyjazd tutaj przywołuje u mnie dobre wspomnienia. Pamiętam, jak meczem siatkarskim otwieraliśmy Ergo Arenę w 2011 roku. To były bardzo emocjonalne chwile. Pamiętam, że tuż po meczu dałem jakiejś dziewczynie swoją koszulkę (Polska pokonała wówczas 3:2 Brazylię, ale sam Giba na boisku nie zagrał – przyp. aut.). Nie pamiętam, jakim wynikiem zakończył się tamten mecz. To ciepłe przyjęcie kibiców pozostało w mojej głowie.Troszkę się różnią (śmiech). Jak tu przyjechałem, to powiedziałem znajomym, że jestem pod wrażeniem tych plaż. To przecież łącznie jakieś 30 km. Infrastruktura wygląda tutaj bardzo dobrze. W Brazylii mamy 1750 km plaż. Taka mała różnica (śmiech). Cieszę się, że tutaj przyjechałem.Mieszkam w Łodzi od 11 czerwca. Mamy tam Fundację All-Star Volley. Współpracuję z firmą Biogen, tworzącą nawozy dla organicznej żywności. Czuję się w Polsce bardzo dobrze. A na dodatek mogę podróżować po kraju, promując naszą fundację wśród dzieciaków. Dla mnie to ekscytujące.Byłem na turnieju finałowym Ligi Narodów w Lille i jestem zaskoczony przede wszystkim postawą młodej reprezentacji Rosji (na cztery mecze straciła tam tylko seta i wygrała zawody– przyp. aut.). Jest bardzo silna. Francuzi kontynuują swoją pracę. Brazylia, Polska, Stany Zjednoczone, czy Serbia to zespoły, która zawsze są w światowej czołówce. Nie sądzę, aby w nadchodzących mistrzostwach świata miało coś się tutaj zmienić.Przyglądałem się w Lille drużynie Polski. Na pewno wciąż potrzeba jej dużo treningów. To naturalna sprawa, w momencie kiedy dokonuje się pokoleniowej wymiany zawodników. W drużynie Brazylii też jest nowy trener i to są podobne sytuacje. W takich chwilach trzeba mieć cierpliwość. Pracować krok po kroku. Nie można wtedy wytwarzać niepotrzebnej presji. Ci nowi zawodnicy w reprezentacji muszą sobie poradzić z i tak dużą presją.Cieszę się, że nowe kraje tworzą siatkarską rodzinę. To niesamowite.