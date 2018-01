Masz zdjęcie do tego tematu?

W sobotę, 20 stycznia 2018 r. w Gdańsku, padła główna wygrana w loterii Ekstra Pensja. Zwycięzca przez najbliższe 20 lat będzie otrzymywał miesięczną pensję w wysokości 5 tys. zł.

Osoby, które zagrały w Ekstra Pensję w punkcie LOTTO przy ul. Radarowej 14 w Gdańsku powinny sprawdzić swoje kupony. Jedna z nich trafiła w sobotę główną wygraną w tej grze, czyli 5 000 zł wypłacane każdego miesiąca przez 20 lat.Zwycięzca samodzielnie wytypował szczęśliwe liczby. Były to: 4, 17, 20, 29, 30 oraz 4.Osoba, która skreśliła właściwe liczby zagrała za podstawową stawkę w tej grze. Jeśli jednak ktoś chce zagrać o wyższą „pensję”, to może zwiększyć stawkę. Do wyboru jest gra o 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat.