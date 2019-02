Granat przy przystanku autobusowym w Gdańsku. Strażnicy miejscy wezwali policję i zabezpieczyli teren [zdjęcia]

6-latka wsiadła do tramwaju i odjechała. Zrozpaczona matka zwróciła się o pomoc do strażników miejskich

Chwile grozy przeżyła matka pewnej 6-latki. Dziewczynka wsiadła sama do tramwaju i odjechała. Zrozpaczona kobieta zwróciła się o pomoc do strażników miejskich. Przy wsparciu pracowników ZTM oraz GAiT, dziecko wróciło do swojej mamy w ciągu kilkunastu minut.