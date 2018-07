Od wtorku, 17 lipca 2018 r. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku będziemy mogli oglądać zdjęcia nagrodzone podczas konkursu Grand Press Photo 2018. Na ekspozycję złoży się blisko 250 zdjęć prasowych z Polski i z całego świata.

We wtorek, 17 lipca br., w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim zostanie otwarta pokonkursowa wystawa Grand Press Photo 2018. Będzie ją można oglądać codziennie do 25 lipca, w godz. 12-20. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.Zaprezentowanych zostanie blisko 250 fotografii – są to zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże, projekty dokumentalne. Prace te trafiły do finału konkursu, w którym jury przewodniczył fotoreporter światowej klasy, członek prestiżowej agencji VII, Stefano De Luigi.- Byłem bardzo ciekaw produkcji polskich fotografów. Chciałem się przekonać, w jaki sposób fotografowie w Polsce pracują i jakie mają podejście do najważniejszych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych. Jakość zgłoszonych prac mile mnie zaskoczyła – mówiłTak o tegorocznej edycji konkursu mówił jeden z członków jury:- Żyjemy w czasach, które są bardzo dynamiczne, bardzo zmienne. Oglądając te zdjęcia, wyraźnie widać, że jest jakieś napięcie społeczne, którego od dawna nie obserwowaliśmy. I są fotografowie, którzy to wyczuwają i o tym opowiadają – komentuje z kolei członek jury Andrzej Zygmuntowicz.- Wybraliśmy to zdjęcie, ponieważ przypomniało nam o czymś bardzo istotnym, może najważniejszym: o wolności. Wolności słowa, wolności do tego, aby kochać. Nie możemy nigdy zapomnieć o tym, że wolność jest podstawą każdej demokracji –, dodając, że jury dopatrzyło się w tej fotografii podobieństwa do znanego obrazu Eugene’a Delacroix „Wolność wiodąca lud na barykady”.- Cieszę się, że jury zauważyło niezwykłą prawdę napisaną w tej fotografii, bo ona niczego nie udaje. I że doceniło ważne rzeczy, które się dzieją w naszym kraju. Bo niezwykłe jest to, że ludzie się jednoczą, i po jednej i po drugiej stronie, a my obie te strony z wielkim szacunkiem powinniśmy fotografować – mówił po odebraniuSpośród ok. 4,8 tys. zdjęć nadesłanych na konkurs jury zakwalifikowało do finału 65 zdjęć pojedynczych i 15 reportaży. Wśród nich zobaczymy m.in. poruszające zdjęcia dokumentujące dramat ludności Rohingja, która z Birmy uciekła do Bangladeszu; przerażające obrazy po nawałnicy, jaka nawiedziła Polskę w ub.r.; świat widziany oczami młodych ludzi; mocne kadry z demonstracji w obronie sądów oraz z Marszu Niepodległości, niespodziewane sytuacje z zawodów sportowych. Są też zapadające w pamięć portrety polskich górali, obrazy dokumentujące zniszczenie polskich lasów, poruszająca opowieść o Igorze cierpiącym na zespół kociego krzyku czy wstrząsający dokument o własnym zmaganiu się fotografa z depresją.Na wystawę najlepszych zdjęć prasowych 2017 roku zapraszają organizatorzy konkursu: magazyn „Press” i Fundacja Grand Press oraz Miasto Gdańsk – partner wystawy.