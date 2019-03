Grozili śmiercią obsłudze i klientom lokalów w Gdańsku. Trzy osoby z Gdyni zatrzymane za plakaty z faszystowskim hasłem

O szokujących plakatach, które w nocy z piątku na sobotę pojawiły się na wegańskim lokalu w Gdańsku napisaliśmy TUTAJ. Wkrótce okazało się, żenapisy i plakaty z hasłem „zaj... was, k… lewackie. Nigdy dość rasizmu i faszyzmu w Trójmieście” tej samej nocy zostały naklejone na witrynach dwóch innych jadłodajni z roślinną kuchnią.

„DOŚĆ! I nigdy więcej!” - pisało parę dni temu Avocado na swojej stronie na portalu społecznościowym i apelowało do policji, o „skuteczną interwencję”.

ZOBACZ! Restauracja Vegan Port w Gdańsku też zgłosiła na policję sprawę plakatów z groźbami śmierci i celtyckim krzyżem. Zdjęcie z monitoringu

- Dzięki intensywnej pracy policjantów dziś rano doszło do zatrzymania trzech osób podejrzewanych o to przestępstwo. Zatrzymani to 20-letnia kobieta oraz 23 i 34-letni mężczyźni. Do zatrzymań doszło na ternie Gdyni – relacjonuje asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Z relacji funkcjonariuszy wynika, że cała trójka mieszkała w jednym mieszkaniu w Gdyni. W lokalu podczas oględzin, policjanci znaleźli liczne materiały przedstawiające symbole, znaki i rysunki faszystowskie oraz treści świadczące o propagowaniu rasizmu.

- Zabezpieczono komputery oraz ulotki i odzież świadczącą o sympatyzowaniu tych osób z organizacjami o poglądach skrajnie nacjonalistycznych. Kobieta i dwóch mężczyzn zostaną osadzeni w policyjnym areszcie, w którym będą czekać na przesłuchanie i zarzuty – tłumaczy asp. Karina Kamińska.

Mundurowi uznali rozwieszanie plakatów za propagowanie poglądów faszystowskich oraz nawoływanie do nienawiści, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.