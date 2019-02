Groźny wypadek motocyklisty. Samochód osobowy nie ustąpił pierwszeństwa

Do wypadku doszło około 9 rano. Po zderzeniu z peugeotem motocyklista upadł na jezdnię. Z urazem nogi trafił do szpitala.

- Do zderzenia doszło w chwili, gdy 80-letni kierowca zawracał i włączał się do ruchu na jezdni w kierunku Oliwy i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. 48-letni kierowca motocykla z urazem nogi trafił do szpitala. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek - informuje Karina Kamińska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

