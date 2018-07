Ruch odbywa się już dwoma pasami, aczkolwiek jest spowolniony – informuje Piotr Michalski z gdańskiego oddziału GDDKiA. Obwodnica Trójmiasta, która na gdyńskim odcinku była częściowo zamknięta, powoli rusza. Przypomnijmy, że strażacy zamknęli jezdnię do Łodzi między Chwarznem a Kackiem - w miejscu gdzie doszło do poważnego wypadku.

- Ruch odbywa się już dwoma pasami, aczkolwiek jest spowolniony – informuje Piotr Michalski z gdańskiego oddziału GDDKiA. Dodaje też, że na razie oba samochody biorące udział z zdarzeniu stoją na poboczu.- W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem – informuje. - Bardzo możliwe jednak, że na drugiej jezdni doszło do drugiego zdarzenia, właśnie to sprawdzamy.Michalski dodaje także, że do zdarzenia doszło przed godziną 7, na jezdni prowadzącej do Łodzi między węzłami Gdynia Chwarzno a Gdynia Wielki Kack. Samochód dostawczy wbił się w samochód ciężarowy. Były problemy z wydobyciem mężczyzny kierującego samochodem dostawczym.Jak informuje GDDKiA utrudnienia na Obwodnicy potrwają ok. 2 godzin.Obwodnica jest już odblokowana przez służby ratownicze, ale tworzą się gigantyczne korki w kierunku Łodzi. Przypomnijmy, że do wypadku doszło na 318 kilometrze na odcinku pomiędzy Chwarznem a Kackiem. Samochód dostawczy wbił się tam w ciężarówkę wiozącą kontener. Na jezdni wylądowała helikopter LPR, aby udzielić pomocy osobie poszkodowanej w wypadku osobie.Po tym, jak na obwodnicy Trójmiasta doszło do zderzenia samochodu dostawczego z ciężarowym, w którym jedna osoba jest ranna, ratownicy zamknęli odcinek obwodnicy do Łodzi - między Chwarznem a Kackiem. Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej.Na jezdni będzie lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego, aby udzielić pomoc rannemu mężczyźnie.