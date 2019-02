Grypa na Pomorzu. Pomorze przoduje w liczbie podejrzeń i zachorowań na grypę

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikował właśnie zestawienie dotyczące zachorowalności na grypę w pierwszym tygodniu lutego. Z danych wynika, że najwięcej, bowiem 43911 przypadków zachorowań i podejrzenia zachorowań na grypę, odnotowano na Pomorzu. Nasz region wyprzedził tym samym w tej niepokojącej statystyce Mazowsze (37894 przypadków) i Śląsk (28971 przypadków).

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku uspokaja, że sytuacja nie jest tak oczywista i nie oznacza to, że Pomorze ma największy problem z zachorowalnością na grypę.

- Patrząc na wzrost zachorowań na grypę warto patrzeć na dane kilkuletnie. Jeśli chodzi o obecną sytuację to nie odstaje ona znacząco od poprzednich 7 lat. Dane liczbowe dotyczące ilości przypadków grypy uzyskiwane są na podstawie statystycznych sprawozdań MZ-55, przekazywanych co tydzień przez lekarzy do Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych. Zgodnie z definicją umieszczoną na formularzu MZ-55 do sprawozdania należy wpisać ilość wszystkich ostrych infekcji układu oddechowego, niezależnie od etiologii, a wiec nie tylko przypadki grypy czy podejrzeń zachorowania na grypę - powiedziała Anna Obuchowska, rzecznik prasowy WSSE w Gdańsku.

W 2018 roku w omawianym okresie na Pomorzu zarejestrowano 33 tys. zachorowań lub podejrzeń grypy, ale nie był to szczyt sezonu chorób układu oddechowego. Sanepid zwraca uwagę na jeszcze jeden element, a mianowicie na dobrą współpracę między podmiotami leczniczymi, a powiatowymi inspektoratami w naszym regionie. System przekazywania informacji ma być bardzo szczelny.

- Powyższe dane naszego regionu względem sytuacji ogólnopolskiej są związane ze zgłaszaniem przez lekarzy wszystkich przypadków ostrych infekcji górnych dróg oddechowych (ściśle wg definicji) oraz z bardzo dobrą współpracą między podmiotami leczniczymi a Państwowymi Powiatowymi Inspektoratami i uszczelnionym systemem przekazywania informacji w naszym województwie.W związku z powyższym, należy mieć świadomość, że prezentowane dane przedstawiają sytuację epidemiologiczną w zakresie ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, z których tylko pewną część stanowią podejrzenia kliniczne rozpoznania grypy - powiedziała Anna Obuchowska.

Pomorze przoduje także wraz z województwem wielkopolskim w liczbie wystawionych skierowań do szpitali z powodu podejrzeń grypy.

W pierwszym tygodniu lutego z powodu powikłań pogrypowych w Polsce zmarło już 15 osób. Szczęśliwie na Pomorzu nie odnotowano takich zdarzeń.

