Grzegorz Furgo (PO) opublikował przeróbkę nazistowskiego plakatu. Teraz przeprasza za to: "Nie miałem zielonego pojęcia o oryginale"

Oryginalny plakat wzywał do kolaboracji z Niemcami. Na przeróbce można zobaczyć współczesne wizerunki prominentnych polityków PiS i hasło "Złe duchy nad Twoim domem! Wspieraj UE, a zostaniesz uratowany". "Wymowna ta grafika" - napisał Furgo. Po szybkiej reakcji internautów poseł PO przeprosił i usunął post z grafiką.

"Kontrowersyjną grafikę usunąłem, przyznając, że nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje podobny oryginał z czasów II wojny światowej. Wszystkich, którzy zostali urażeni przepraszam" - napisał Furgo na Twitterze.

Sprawę skomentował Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO.

- To jest jeden do jednego plakat, który pojawił się także w marszu ONR-u parę miesięcy temu, to jest w ogóle język, którego nie powinno się używać w debacie politycznej - powiedział lider PO

Czego dotyczył nazistowski plakat?

Jako "złe duchy" przedstawiono na nim Józefa Stalina, Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta. Hasło brzmiało: "Złe duchy ponad Twym domem! Pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany".

