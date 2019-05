GUMed otworzył Centrum Medycyny Translacyjnej [zdjęcia]

Dla potrzeb tej nowej jednostki uczelni przygotowano wyremontowane i przebudowane pomieszczenia na I piętrze budynku nr 5, w którym do niedawna mieścił się Zakład Radiologii. To na razie - jak twierdzą władze uczelni „poligon doświadczalny”, który ma potwierdzić słuszność koncepcji CMT. Jeżeli się ona sprawdzi CMT przeniesie się do specjalnie dla niego wybudowanego budynku.

Nie ulega wątpliwości, że Centrum Medycyny Translacyjnej to najbardziej ambitne zadanie, jakiego podjął się Gdański Uniwersytet Medyczny – uczelnia , która w sferze badań naukowych aspiruje do tytułu akademickiego lidera innowacyjności i liczącego się partnera dla biznesu krajowego i międzynarodowego.

- Inicjatywa stworzenia Centrum Medycyny Translacyjnej pojawiła się jesienią 2014 roku – wspomina prof. Krzysztof Narkiewicz, szef Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii i pomysłodawca tego projektu a obecnie przewodniczący Rady Programowej CMT.

Według prof. Narkiewicza - gwałtowny rozwój biologii medycznej spowodował, że w dotychczasowej strukturze organizacji badań droga od odkryć o potencjalnie wielkim znaczeniu dla medycyny do ich praktycznego wykorzystania na potrzeby diagnostyki i leczenia stała się zbyt długa. Powstała więc pilna potrzeba jej skrócenia i przełamania różnych barier mentalnych i organizacyjnych. Tak powstała medycyna translacyjna, której celem jest przekształcanie podstawowych osiągnięć badawczych w możliwą do zastosowania w praktyce teorię, technologię i metody łączą ce praktykę laboratoryjną i kliniczną. Zasadniczą rolę w tej nowatorskiej dziedzinie medycyny odgrywa interdyscyplinarne podejście oparte na współpracy.