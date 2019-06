Gwałtowne burze i upały na Pomorzu. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia. Ulewa w Trójmieście, lokalne burze na Pomorzu 11.06

Przyczyną upałów jest nadchodzące od południowego-wschodu suche powietrze zwrotnikowe o wysokiej temperaturze - mówi Agnieszka Drwal-Tylmann z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. - W ciągu dwóch dni (11-12.06) zarówno w dzień, jak i w nocy na terenie Pomorza wystąpią wysokie temperatury powietrza - sięgające do nawet 33 stopni C. Może też dojść do lokalnych burz i opadów deszczu. Warto wspomnieć, że tym zjawiskom atmosferycznym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Według przewidywań pogodowych w czwartek nastąpi lekkie ochłodzenie - temperatura powietrza spadnie do około 25-26 stopni C. Jednak spadek temperatury nie potrwa zbyt długo - już w sobotę zanotujemy wzrost na termometrach do 29-30 stopni C.

ZAGROŻENIA I ZALECENIA. Fala upałów na Pomorzu

Uprasza się wszystkich o zachowanie dużej ostrożności, szczególnie osoby starsze zmagające się problemami układu krążenia, niewydolnością serca, ale także dzieci i młodzież. Zbyt długie przebywanie na słońcu może być groźne dla zdrowia, a nawet zagrażać życiu.

UWAGA NA UPAŁY. Ostrzeżenia IMGW

Warto w godzinach południowych pozostać w cieniu, a ze względu na zbyt intensywne promienie słoneczne najlepiej nie opuszczać budynku. W trakcie upałów trzeba szczególnie zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu i możliwie jak najmniejsze przebywanie na otwartym słońcu. Pamiętajmy o tym żeby nie pozostawiać w samochodach naszych pociech i zwierzaków, bo grozi to ich śmiercią.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Prognoza pogody dla Pomorza. UWAGA NA UPAŁY

