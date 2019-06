Gwałtowne burze na Pomorzu. Silne wyładowania i ulewy

W Trójmieście straż pożarna wypompowuje wodę z zalanych ulic, usuwa kilka zwalonych drzew. Choć sytuacja jest trudna i "dynamiczna" - jak określił to dyżurny WSKR, na razie nie ma poważnych wypadków ani ofiar burzy, która przez ostatnią godzinę szalała nad Trójmiastem.

Jolanta: Jeszcze nigdy nie przeżywałam takiej nawałnicy jak teraz nad Pruszczem Gdańskim. Niesamowite grzmoty i straszna ulewa. Przyznamy się, ze miałam niezłego pietra choć nie należę do strachliwych i burz się raczej nie boje.

Tczew. Złamane drzewo spadające konary to efekt przechodzącej nad Tczewem burzy z silnym deszczem i wiatrem

Silne burze na Pomorzu 10.06.2019

Nad Pomorze przechodzą gwałtowne burze. W wielu miejscach mocno grzmi i pada. Strażacy interweniowali już kilkadziesiąt razy. Opadom deszczu może też towarzyszyć grad.

IMGW wydało ostrzeżenia 2 stopnia dotyczące burz z gradem.

Jak podają meteorolodzy, obecnie strefy najbardziej aktywnych burz występują w południowej części Kaszub oraz w okolicach Trójmiasta. Burze stopniowo przemieszczają się na wschód i północny wschód. Towarzyszą im gwałtowne porywy wiatru do 90 km/h, możliwe porywy do 115 km/h oraz opady deszczu o natężeniu od 15 mm do 30 mm/h, lokalnie 40 mm/h. Ze względu na łączenie się komórek burzowych i przechodzenie kilku komórek nad jednym obszarem wysokość opadów może się kumulować. Niewykluczone zjawiska nawałnicowe oraz duży grad.

W dalszej części nocy burze nadal miejscami będą występować.

Informacja dotyczy powiatów: kościerski, malborski, nowodworski, tczewski, sztumski, lęborski, słupski, wejherowski, Słupsk, chojnicki, gdański, kwidzyński, starogardzki, Gdańsk, bytowski, człuchowski, kartuski, pucki, Gdynia.

Silne burze na Pomorzu. Jak jest w Waszej miejscowości?