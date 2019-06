Gwałtowne burze na Pomorzu. Ulewy, grad i silny wiatr

Burze na Pomorzu 11.06.2019. IMGW o sytuacji pogodowej!

IMGW:

Obecnie strefy najbardziej aktywnych burz występują w południowej części Kaszub oraz w okolicach Trójmiasta. Burze stopniowo przemieszczają się na wschód i północny wschód. Towarzyszą im gwałtowne porywy wiatru do 90 km/h, możliwe porywy do 115 km/h oraz opady deszczu o natężeniu od 15 mm do 30 mm/h, lokalnie 40 mm/h.

Ze względu na łączenie się komórek burzowych i przechodzenie kilku komórek nad jednym obszarem wysokość opadów może się kumulować. Niewykluczone zjawiska nawałnicowe oraz duży grad.

W dalszej części nocy burze nadal miejscami będą występować.

Dotyczy powiatów: kościerski, malborski, nowodworski, tczewski, sztumski, lęborski, słupski, wejherowski, Słupsk, chojnicki, gdański, bytowski, człuchowski, kartuski, pucki, Gdynia, kwidzyński, starogardzki, Gdańsk.

Gdzie jest teraz burza? Czy wystąpią nagłe opady? Sprawdź RADAR BURZOWY