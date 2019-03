"Hańba Biskupia". Ogólnopolski protest przeciwko pedofilii w kościele zorganizowano także w Gdańsku [zdjęcia]

Osoby, które chcą to zrobić o innej porze mogą zostawić pluszaki i kartki z napisem #HańbaBiskupia w okolicach pałacu biskupiego przy ul. Biskupa Edmunda Nowickiego, lub przy kurii biskupiej przy ul. Cystersów - informowały organizatorki protestu.

W opisie wydarzenia czytamy:

"W raporcie Fundacji „Nie Lękajcie Się” znajdują się 24 nazwiska polskich biskupów, którzy wspierali kościelnych gwałcicieli dzieci, kłamiąc, kręcąc, zastraszając świadków, przenosząc gwałcicieli z parafii do parafii, pomagając im w dostępie do kolejnych ofiar.

14 marca 2019 Episkopat zorganizował konferencję prasową, na której napluł ofiarom Kościoła w twarz. Na której pan Jędraszewski, wspólnik pana Paetza, mówił o miłosierdziu wobec sprawców. Na której była mowa o statystykach i kwerendzie. Na której nie padło słowo „gwałt”. Na której nie padło słowo „przepraszamy”. Na której nie padło słowo „zadośćuczynienie”.

Nie będzie sprawiedliwości. Nie będzie odszkodowań. Będzie kręcenie, kłamanie i „kwerendy”. Dopóki sprawę gwałtów w polskim Kościele badać będą wspólnicy gwałcicieli. Sędziowie we własnej sprawie. 24 marca 2019 odwiedzimy siedziby 20 z nich – 4 zmarło, nigdy nie odpowiedziawszy za swoje zbrodnie. Weź pluszową zabawkę i kartkę z napisem #HańbaBiskupia. Zostawimy je jednemu ze wspólników kościelnych gwałcicieli - a jest nim Sławoj Leszek Głódź - arcybiskup metropolita gdański, który nie tylko krył pedofilów w sutannach, ale nadal broni "dobrego imienia" jednego z nich - Henryka Jankowskiego. Jak twierdzi abp Głódź świadectwa ofiar i domaganie się dla nich sprawiedliwości są pręgierzem oskarżeń, zarzutów, pomówień szerzonych przez środowiska wrogie Kościołowi! HAŃBA! DOŚĆ!"

