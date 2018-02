12 maja w Gdyni odbędzie się wyjątkowy koncert - Hans Zimmer Tribute Show. Usłyszymy muzykę z takich kinowych hitów jak: „Gladiator", „Incepcja”, „Batman”, „Król lew” i „Piraci z Karaibów.

Gladiator

Incepcja

Batman

Człowiek ze stali

Interstellar

Ostatni Samuraj

Kod da Vinci

Sherlock Holmes

Madagaskar

Król lew

Cienka czerwona linia

Twierdza

Karmazynowy przypływ

Pearl Harbor

Piraci z Karaibów

Hans Zimmer to twórca współczesnego brzmienia muzyki filmowej, inicjator trendów i prawdziwy wizjoner. To również pierwszy w historii kina kompozytor, który osiągnął status międzynarodowej gwiazdy. Jego prace ceni również Amerykańska Akademia Filmowa - niedawna nominacja do Oscara za muzykę do blockbustera „Interstellar" jest już dziesiątą w karierze Zimmera.Przełomami w twórczości Hansa Zimmera były trzy głośne tytuły: „Karmazynowy przypływ”, „Król lew” oraz „Gladiator” - podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in. wspaniałe suity właśnie z tych filmów. W programie znalazły się utwory wcześniej w Polsce nie wykonywane przez orkiestry symfoniczne: „Cienka czerwona linia” oraz „Twierdza".Widowiskową oprawę koncertu w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Macieja Sztora zapewni świetlna iluminacja, projekcja na ekranie kinowym fragmentów filmów oraz najsłynniejszych filmowych kadrów.PROGRAM KONCERTU:Bilety w cenach od 99 zł do 199 zł dostępne w serwisie eBilet (www.eBilet.pl), Biletyna (www.Biletyna.pl) oraz na stronie www.KoncertFilmowy.pl.Koncert odbędzie się 11 lutego o godzinie 19:30 w Gdynia Arena