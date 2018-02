Zmysł wzroku pozwala nam na efektywne funkcjonowanie w otaczającej nas rzeczywistości. Każdego dnia nasze oczy wykonują jednak ciężką pracę, szczególnie w dobie cyfryzacji wymuszającej wpatrywanie się w ekrany i wyświetlacze. Jak pokazują wyniki badania „Higiena i profilaktyka wzroku”, 77% respondentów uważa, że długie korzystanie z urządzeń cyfrowych zdecydowanie wpływa na zdrowie. Mimo to 63% badanych nie wyobraża sobie codziennego życia bez smartfona, a niemal połowa (49%) deklaruje przywiązanie do komputera i laptopa.

Na zlecenie firmy CooperVision, producenta unikatowych soczewek kontaktowych z systemem optycznymi inicjatora akcji Cyfrowe NIEzmęczenie Wzroku, przeprowadzone zostało badanie. Dotyczyło ono dbania o oczy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu korzystania z urządzeń cyfrowych na wzrok. Najprawdopodobniej nikogo nie zaskoczy fakt, że wśród urządzeń elektronicznych wykorzystywanych każdego dnia, respondenci wskazali smartfon (85%), komputer stacjonarny lub laptop (79%) i telewizor (69%). Popularnością nie cieszą się natomiast smartwatche i czytniki e-booków – odpowiednio 58% i 52% badanych przyznało, że w ogóle nie korzysta z tych urządzeń. Z danych wynika również, że czas, jaki respondenci poświęcają na korzystanie z komputera i smartfona jest niemal identyczny w dni robocze (6,1 godz. dla obu urządzeń) oraz w weekend (odpowiednio 6,2 godz. i 6,1 godz.). Oglądanie telewizji zaś wydłuża się w weekendy do 5,8 godz. z 5,0 godz. w dni robocze.Zdecydowana większość badanych uważa, że długie korzystanie z urządzeń cyfrowych ma wpływ na zdrowie (77%). Najczęściej wymienianym skutkiem było pogorszenie wzroku (42%). Z kolei najpopularniejszymi dolegliwościami, jakie doskwierają badanym w wyniku korzystania z urządzeń elektronicznych są podrażnienie i ból oczu (42%), bóle głowy (39%), ból w szyi, ramionach lub plecach (38%) oraz suchość oka (34%).Jak wynika z danych z raportu, regularne przerwy od korzystania z urządzeń cyfrowych (45%) są najczęściej wskazywanym sposobem ochrony wzroku. Badani rekomendują również używanie kropli do oczu (34%), utrzymywanie odpowiedniego dystansu i kąta pomiędzy monitorem a swoimi oczami (32%), a także regularne spoglądanie na przedmioty w oddali podczas pracy z komputerem (24%).Większość respondentów potwierdziło, że co jakiś czas przeprowadza badania wzroku. 19% z nich robi to raz w roku lub częściej, zaś kolejne 35% stara się odwiedzić okulistę co 2-3 lata. 5% ankietowanych jeszcze nigdy nie badało swojego wzroku. Blisko połowa ankietowanych zadeklarowała też posiadanie wady wzroku (43%).Badani szczególnie silnie utożsamiali się ze stwierdzeniem, iż większości chorób i dolegliwości można zapobiec stosując odpowiednią dietę i zdrowy tryb życia (57%). Okazało się również, że wolą zapobiegać chorobom i dolegliwościom np. zmieniając tryb życia, dietę, niż je później leczyć (54%). Są również gotowi zapłacić więcej za lek o wysokiej skuteczności, niż mniej za lek o wątpliwym działaniu (53%).