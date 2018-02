Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Hokeiści MH Automatyki przegrali w czwartek na wyjeździe z Unią Oświęcim 0:3. Był to kolejny rozczarowujący mecz w wykonaniu gdańszczan w ostatnim czasie.

Gdańscy hokeiści nie mają dobrej passy. W krótkim odstępie czasu przegrali czwarty mecz z rzędu. Musieli uznać wyższość takich rywali jak TatrySki Podhale Nowy Targ, PGE Orlik Opole, JKH GKS Jastrzębie, a w czwartek poskromili ich również zawodnicy Unii Oświęcim.



W pierwszej tercji oba zespoły nie stworzyły sobie klarownych sytuacji do zdobycia bramek. Początkowo przeważali gospodarze, ale z czasem inicjatywę zaczęli przejmować w polu gdańszczanie. Wydawało się, że wkrótce mogą otworzyć wynik spotkania. Ale tak się nie stało.



W drugiej odsłonie na hokeistów MH Automatyki posypały się kary. W 22. minucie meczu natomiast kibice zobaczyli pierwszą bramkę. Jerzy Gabryś podał do wyjeżdżającego z boksu Damiana Piotowicza, ten z kolei z łatwością ograł Oskara Lehmanna i umieścił krążek pod poprzeczką bramki strzeżonej przez Tomasza Witkowskiego.



Na drugą bramkę fani gospodarzy długo musieli czekać, bo aż do 52. minuty. Na listę strzelców wpisał się wówczas Martin Kasperlik, który strzałem z dystansu zaskoczył Witkowskiego. Z kolei tuż przed końcową syreną swój były klub skarcił Dawid Maciejewski.



W kolejnym pojedynku gdańszczanie zmierzą się z Tauronem GKS-em Katowice na wyjeździe (niedziela, 4 lutego, godz. 17).



KS Unia Oświęcim - MH Automatyka Gdańsk 3:0

1:0 Damian Piotrowicz (21)

2:0 Martin Kasperlík (52)

3:0 Dawid Maciejewski (60)



Unia: Fikrt; Saur, Rezuska - O. Kasperlik, Danecek, Kowalówka; Maciejewski, Gabryś - Piotrowicz, Tabacek, M. Kasperlik, Vosatko, Gębczyk - Wanat, Rufer, Paszek; Wojtarowicz, Malicki - Krzak, Iwaniak, Hatłas



MH Automatyka: Witkowski, Bilcik, Wysocki - Vitek, Rompkowski, Skutchan, Lehmann, Mund - Kalinowski, Stasiewicz, Samuseinko, Leśniak, Kantor - Strużyk, Pesta, Marzec, Wrycza, Szczerbakow, Różycki, Smal.

