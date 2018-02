(© Piotr Hukało)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Niestety, hokeiści MH Automatyki Gdańsk przegrali w niedzielę przed własną publicznością z Polonią Bytom 2:3 w meczu fazy pre play-off. Do rewanżowej batalii dojdzie we wtorek w Bytomiu.

Niedzielne spotkanie od samego początku nie układało się po myśli gdańszczan. Gospodarze bramkę stracili już w drugiej minucie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Łukasz Krzemień.



Zaledwie 14 sekund w drugiej tercji potrzebowali gdańszczanie, by doprowadzić do wyrównania. A konkretnie dokonał tego Mateusz Strużyk. Wydawało się, że gospodarze odżyli, a kiedy w trzeciej odsłonie prowadzenie MH Automatyce dał Maciej Rompkowski, miejscowi fani byli w siódmym niebie.



Niestety, później zaczęły się schody. W nieco ponad minutę gdańszczanie stracili dwie bramki. Do wyrównania mógł jeszcze doprowadzić Vlastimil Bilcik, ale pięć sekund przed ostatnią syreną trafił w poprzeczkę.



Mecz rewanżowy zaplanowany został na najbliższy wtorek w Bytomiu (godz. 18).



MH Automatyka Gdańsk - TMH Polonia Bytom 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)



0:1 Łukasz Krzemień (1 min.)

1:1 Mateusz Strużyk (21)

2:1 Maciej Rompkowski (55)

2:2 Dmitrij Abramow (55)

2:3 Tomasz Kozłowski (57)



MH Automatyka Witkowski, Bilcik, Kantor - Steber, Polodna, Skutchan; Wysocki, Rompkowski - Strużyk, Pesta, Marzec, Dolny, Wachowski - Kalinowski, Stasiewicz, Samusienko, Smal, Leśniak - Szczerbakow, Różycki.



Polonia Bytom: Landsmann, Owczarek, Turoń - Salamon, Frączek, Nowak, Cunik, Działo - Krzemień, Kozłowski, Danieluk, Pastryk, Stępień - Abramow, Jaworski, Kłaczyński, Kamanew, Falkenhagen - Bajon, Mularczyk, Uryga.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.