Hokeiści MH Automatyki wygrali w niedzielę drugi mecz z rzędu w PHL. Gdańszczanie pokonali Polonię Bytom 4:2.

Gdańszczanie znakomicie rozpoczęli niedzielne spotkanie. Prowadzenie objęli już w 16. sekundzie meczu. Na listę strzelców wpisał się Petr Polodna. W pierwszej tercji kibice zobaczyli jeszcze trzy trafienia - dwa w wykonaniu hokeistów MH Automatyki. I w zasadzie ta część gry ustawiła dalsze losy spotkania.



W kolejnych dwóch tercjach oba zespoły były już mniej skuteczne. Mimo to jednak, to gdańszczanie mieli większą kontrolę nad pojedynkiem i pewnie dowieźli zwycięstwo do ostatniej syreny.



W kolejnym spotkaniu podopieczni trenera Andrieja Kowaliowa zagrają z drużyną Tatry Ski Podhale Nowy Targ. Pojedynek ten zaplanowany został na najbliższy piątek (godz. 18.30).



Polonia Bytom - MH Automatyka Gdańsk 2:4 (1:3, 0:0, 0:1)



0:1 Polodna (1 min.)

0:2 Rompkowski (10)

0:3 Rompkowski (13)

1:3 Jaworski (16)

1:4 Polodna (58)



Polonia: Landsman; Stępień, Turon - Abramow, Kozłowski, Krzemień; Dunik, Działo - Salamon, Jaworski, Danieluk; Pastryk, Falkenhagen - Kalinowski, Frączek, Kłaczyński; Kamenew, Uryga - Dybaś, Owczarek, Bajon



MH Automatyka: Witkowski; Bilcik, Maciejewski; Lehmann, Mund; Dolny, Wysocki; Kantor - Vitek, Polodna, Skutchan; Szczerbakow, Pesta, Marzec; Rompkowski, Stasiewicz, Samusienko; Smal, Różycki, Wrycza.

