Holi Festival - Święto Kolorów 2019 w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Po raz kolejny do Gdańska zawitało kolorowe szaleństwo, czyli Holi Święto Kolorów. To ogólnopolska edycja robiącego furorę na całym świecie święta kolorów Holi. Szalona i najbardziej kolorowa impreza skierowana jest do wszystkich bez wyjątków, bez ograniczeń wiekowych. Przy muzyce DJów można bawić się i tańczyć, kolorując świat!



Zobaczcie, jak wyglądała gdańska edycja Święta Kolorów!