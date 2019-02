Hospicjum wesprze mieszkańców Gdańska, którzy są w żałobie

Hospicjum Pomorze Dzieciom zaprasza mieszkańców Gdańska do udziału w programie "Wsparcie po stracie".

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy doświadczają żałoby, przeżyli stratę kogoś bliskiego oraz do osób, które spotkały się z diagnozą choroby nieuleczalnej własnej bądź bliskiej im osoby.

W ramach programu można bezpłatnie skorzystać z konsultacji psychologicznych po stracie oraz grup wsparcia dla osób w żałobie. Osoby, które nie chcą się ujawmiać mogą skorzystać anonimowo z profesjonalnej pomocy dzwoniąc pod numer 510 050 400. To numer hospicyjnego telefonu wsparcia. Pod tym numerem we wtorki, środy i czwartki od godz. 16:00 do 20:00 do końca 2018 roku czeka na zgłoszenia psycholog.

Konsultacje psychologiczne i grupy wsparcia odbywają się w siedzibie Hospicjum Pomorze Dzieciom na al. Hallera 140. Tu można również bezpłatnie odebrać "Drogowskaźnik", krótki przewodnik po żałobie, który przybliża i pomaga oswajać ten naturalny, choć niezwykle skomplikowany proces w życiu każdego człowieka.

Jeśli przeżywasz żałobę i zastanawiasz się -czym ona jest i jak może przebiegać? ; co jest naturalne, a co powinno mnie zaalarmować?Jak poradzić sobie z trudnymi emocjami? Jak opanować natrętnie powracające myśli? Jak rozmawiać z bliskimi w obliczu straty? Jak odnaleźć się na nowo w życiu po śmierci bliskiej osoby? Skorzystaj z zaproszenia i zgłoś się do hospicjum.

Na czym polega:

Konsultacja psychologiczna

To godzinne spotkanie z psychologiem. Pomaga rozpoznać i nazwać emocje oraz potrzeby, odnaleźć w sobie siłę. Dostarcza wiedzy na temat przebiegu żałoby. Daje możliwość opowiedzenia o swoim doświadczeniu osobie, która uważnie słucha i nie ocenia. Dzięki temu, przynosi ulgę.

Grupa Wsparcia

Spotkanie w grupie osób o podobnym doświadczeniu. Pozwala doświadczyć zrozumienia, akceptacji własnych trudności związanych ze stratą. Daje szansę przyjrzeć się temu, co pomaga innym i odnaleźć własny sposób przeżywania oraz radzenia sobie. Daje poczucie, że nie jestem osamotniony/a.

Telefon Wsparcia

Telefoniczna anonimowa konsultacja z psychologiem. Daje poczucie bycia wysłuchanym. Umożliwia bezpieczne podzielenie się swoimi trudnościami. Pozwala na otrzymanie szybkiej i fachowej pomocy.



Dowiedz się więcej na www.pomorzedzieciom.pl lub zadzwoń: 512 170 661

Program został sfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdańska i będzie realizowany do 31.11.2020 r.

ZOBACZ TEŻ:

Siostra Michaela Rak miała być lekarzem. Dziś pomaga ludziom na ich ostatniej drodze i oswaja ich z cierpieniem. Stworzyła dwa hospicja - w Gorzowie Wielkopolskim i w Wilnie [wideo]