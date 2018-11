I Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. W poniedziałek 19 listopada radni nowej kadencji złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego

Męczykowski nie krył, że chce startować w wyborach na przewodniczącego sejmiku, licząc na poparcie radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ceną tego poparcia miało być przyciągnięcie na swoją stroną jednego albo dwóch radnych z Koalicji Obywatelskiej. Marszałek Mieczysław Struk nazwał te jego ruchy próbami korupcji politycznej i zaapelował do organów ścigania o objęcie radnych tarczą antykorupcyjną.

Jeszcze na pięć minut przed rozpoczęciem inauguracyjnej sesji sejmiku, Męczykowski miał swoje pięć minut. Oblężony przez media mówił, że chce być przewodniczącym i "ojcem" koalicji z PiS.

- Serce mi mówi, że są duże szanse na taką koalicję i na moje zwycięstwo. Bo ludzie mnie znają - odpowiadał. Rozum, jak stwierdził, też mu podpowiadał zwycięstwo.

Na pytanie - dlaczego odszedł niedawno z Platformy, odparł, że tę rezygnację spowodował skręt na lewo tej partii.

Piotr Zwara z PiS, prezentując kandydaturę Męczykowskiego zastrzegł, że to nie jest kandydat jego klubu, tylko grupy radnych, która - jak się wyraził - zgłosiła go z osobistego dla niego szacunku.

Wynik głosowania był jednak dla Męczykowskiego porażką. Na Kleinszmidta zagłosowało 19 radnych z 33 wybranych do sejmiku. A Męczykowski otrzymał 14 głosów.

Po ogłoszeniu wyników, przegrany wszedł na mównicę, gratulując zwycięzcy.

- Jestem sportowcem i wiem, jak ciężko wygrać. Gratuluję ci Janku - mówił. I dodał: - Myślę, że demokracja kiedyś wygra. Na co na sali odezwały się głosy: - Już wygrała.

Taki sam wynik, czyli po 19 głosów, otrzymali kandydujący na wiceprzewodniczących sejmiku zgłoszeni przez Koalicję Obywatelską. Zostali nimi: Hanna Zych-Cisoń i Grzegorz Grzelak z PO oraz Józef Sarnowski z PSL. Kandydat PiS Piotr Karczewski otrzymał tylko 14 głosów i nie wszedł do prezydium sejmiku.

W kuluarach mówiono, że to taktyka Koalicji Obywatelskiej. Odwet za to, że radni PiS w sejmikach przez nich rządzonych, nie dopuszczają do prezydium nikogo z KO.

Tej pierwszej sesji w nowej kadencji przysłuchiwał się polityczny garnitur - niemal wszyscy posłowie i senatorowie z Pomorza.

Za tydzień sesja nadzwyczajna sejmiku i wybory marszałka województwa pomorskiego. Kandydatem na to stanowisko jest dotychczasowy marszałek Mieczysław Struk.

