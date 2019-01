III Kongres Edukacji Medialnej. Nowoczesna i interaktywna edukacja

Główne hasło kongresu brzmi: „Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?”. Nad tymi zagadnieniami pochylają się badacze i praktycy.

Pierwszego dnia rozmawiali w Europejskim Centrum Solidarności i na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim.

- Takie spotkanie to targowisko inspiracji – powiedział Przemysław Staroń, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o kulturze oraz historii sztuki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Dodajmy, że Staroń dwa tygodnie temu otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2018.

- Bardzo lubię pracować z młodzieżą metodami, które pozwalają im oderwać się od stereotypowego myślenia – zaznaczył Staroń.

Organizatorzy wydarzenia kładli nacisk na pewien paradoks.

- Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii - z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji – mówią organizatorzy.

Uczestnicy kongresu zwracali uwagę na to, że edukacja medialna powinna dotyczyć nie tylko uczniów szkół.

Groźba manipulacji w sieci

- Żyjemy w takich czasach, że w każdym wieku potrzebna jest edukacja medialna. Każdy może ulec manipulacji, oszustwom. W kontekście edukacji medialnej warto też mówić o tradycyjnych mediach, takich jak na przykład telewizja – podkreślał Filip Gołębiewski, prezes zarządu w Instytucie Dyskursu i Dialogu.



Ważnym elementem były też warsztaty. Uczestnicy wzięli udział w czterech warsztatach, m.in. „Jak radzić sobie z fałszywymi informacjami” czy „Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym”.

To nie koniec kongresu. W piątek prelegenci przenieśli się z Gdańska do Gdyni – do Centrum Nauki Experyment.

Organizatorzy wydarzenia: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Wydział Nauk Społecznych UG.

