III Tydzień Ukraiński w gdańskim Teatrze Szekspirowskim (24-30 października)

Program:

24.10.2018 (środa) 18:00

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40

PROJEKCJA FILMU "MIT", 2018, reżyserzy Łeonid Kanter, Iwan Jasnij

Wstęp wolny

Prowadzenie: Kateryna Mizina (producent), Marta Kowal (Uniwersytet Gdański)

Film opowiada historię życia Wasyla Slipaka - śpiewaka operowego o światowej sławie i unikatowym głosie, który złożył w ofierze swój głos i życie w walce o swój kraj na Donbasie, gdyż nie mógł milczeć.

25.10.2018 (czwartek) 18.00

Galeria Związku Ormiańskiego w Gdańsku, ul. Mariacka 34/36

Wernisaż WYSTAWY GRAFIKI "Równowaga" OŁEHA DENYSENKI (Lwów)

Wstęp wolny

"Artysta, który urodził się 500 lat za późno" (Dagbladet, Szwecja, 1994); "Geniusz z Ukrainy" (De Grunya Amsterdammer, 1998); "Artysta, który zadziwił świat" (The New York Times, 2003). To wszystko (i więcej) o lwowskim artyście, który zdobył uznanie na świecie jako grafik. Świadczy o tym 28 międzynarodowych nagród. Kurator: Lesia Turkewycz.

26.10.2018 (piątek) 12:00, 18:00

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 16

"BOSKA KOMEDIA ... ANDANTE" - liryczny spektakl lalkowy dla dorosłych i dzieci.

Bilety online i w kasach

Autor: Nadija Krat, reżyser: Ołeksij Krawczuk, Lwowski Teatr Akademicki "I LUDZIE, I LALKI" Boska komedia o boskiej miłości. Ciepła i wzruszająca opowieść przedstawiona językiem ukraińskiej pieśni.

27.10.2018 (sobota) 17:00

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ. Część I: Na Cygańską nutę. Część II: Romanse ukraińskie.

Bilety online i w kasach

28.10.2018 (niedziela) 16:00

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdansku, ul. Mariacka42

Spotkanie z autorem "SAGI LWOWSKIEJ" PETREM JACENKĄ: "Kat ze Lwowa w Gdańsku: historia oraz steampunk ukraiński" / Wstęp wolny

Prowadzenie: Marek Wilczyński

Na początku października przy okazji otwarcia kolejnego festiwalu schulzowskiego we Wrocławiu Wydawnictwo Warstwy zapowiedziało premierę pierwszej opublikowanej w Polsce powieści popularnego ukraińskiego autora w przekładzie Iwony Boruszkowskiej.

29.10.2018 (poniedziałek) 18:00

Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50

KONCERT najpiękniejszych pieśni Ukrainy. OKSANA MUCHA z zespołem (Lwów)

Bilety do zakupienia przed koncertem: 20/30zł

Wydarzenie zostanie poświęcone pamięci wybitnej amerykańskiej artystki pochodzenia ukraińskiego Kvitky Cisyk (1953-1998), wykonawczyni utworu nagrodzonego Oscarem i Złotym Globem w 1977r., z okazji przypadającej w tym roku 65-tej rocznicy jej urodzin.

30.10.2018 (wtorek) 18:00

PATIO, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6

Projekcja FILMÓW ANIMOWANYCH SERHIJA SAWCZENKI oraz debata "Dziecięce fantazje w dorosłym wymiarze" / Wstęp wolny.

Prowadzenie: kulturolog Iryna Podoliak (Lwów).

Prezentacja serii animacji o wartościach subiektywnych oraz prezentujących przede wszystkim te dziecięce, które odnoszą się do wartości uniwersalnych i ponadczasowych. Studio animacji SOproduction to ostatnia pasja znanego artysty pracującego dotąd w różnych stylach.

