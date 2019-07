Ile trzeba zapłacić za bilet na mecz Lechii Gdańsk? Nowe ceny wejściówek i karnetów

- W sezonie 2019/2020 dorosły kibic i student za jednorazowy wstęp na trybunę dopingową zapłacą tyle samo, co w poprzednim sezonie. Dodatkowo dzięki uczestnictwu w programie lojalnościowym membership, czyli przy regularnym kupowaniu karnetu, można zaoszczędzić dodatkowe 20%. Każdy wykupiony karnet obejmuje przynajmniej 6 spotkań za darmo. Minimum pięć ligowych, jeden w kwalifikacjach Ligi Europy i domowe mecze w Totolotek Pucharze Polski do ćwierćfinału włącznie. Głównym celem likwidacji jednej kategorii cenowej w sezonie 2019 jest ujednolicenie i uproszczenie cennika. Zlikwidowana została także najdroższa kategoria cenowa w sektorach 1 i 2, gdzie obecne ceny wyrównane zostały do Trybuny Żółtej. W obszarze Trybuny Rodzinnej sektory Trybuny Niebieskiej I i J są w cenie poprzedniego sezonu. Klub oferuje też kilka innych atrakcyjnych rabatów, których zakres i rodzaj na bieżąco można sprawdzić na stronie internetowej - wyjaśnia klubowe biuro prasowe.

Poprzedni sezon był historyczny w wykonaniu piłkarzy Lechii. Podopieczni trenera Piotra Stokowca zdobyli Puchar Polski, brązowy medal mistrzostw Polski, ale też przez długi czas byli liderem ekstraklasy i poważnie liczyli się w walce o mistrzostwo kraju. To jednak nie przełożyło się na frekwencję na stadionie. Na żadnym meczu nie było 30 tysięcy widzów, a średnia na spotkanie wyniosła niespełna 15 tysięcy. To i tak był trzeci wynik w Polsce, ale jednak wciąż zadawano sobie pytanie dlaczego w Gdańsku nie przychodzi więcej kibiców na mecze lidera ekstraklasy. W zbliżającym się sezonie może być jeszcze trudniej o zapełnienie stadionu, bowiem za bilet trzeba będzie zapłacić więcej.

Z pewnością bardziej opłaca się kupić karnet na cały sezon niż bilety na poszczególne spotkania. Atutem karnetu jest niższa cena niż w przypadku nabywania biletów na wszystkie spotkania, a także uwzględnienie w nim meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy oraz spotkań Totolotek Pucharu Polski aż do ćwierćfinału. To nowa propozycja, ale w tym ostatnim przypadku wiele będzie zależało od szczęścia w losowaniu, bowiem w poprzednim sezonie Lechia zdobyła Puchar Polski nie grając w Gdańsku ani jednego meczu. Jeśli chodzi o Ligę Europy, to posiadacze karnetów za darmo obejrzą mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej, a jeśli Lechia awansuje dalej, to za spotkania trzeciej i czwartej rundy zapłacą 50 procent ceny biletu.

Do pełnego obrazu wystarczy porównać ceny z poprzedniego sezonu i obecnego. Osoby zasiadające w sektorach M-T, G, H, Y czy Z w poprzednim sezonie płaciły za bilet 30 złotych, a teraz zapłacą 45, a na mecze z Legią, Lechem i Arką nawet 55 złotych. Koszt karnetu na cały poprzedni sezon, bez zniżek, wynosił 345 złotych, a teraz za miejsca na tych sektorach trzeba będzie zapłacić 610 złotych. W mniejszym stopniu podwyżki odczują zasiadający w sektorach U-X oraz I-L. Tutaj za karnet normalny trzeba zapłacić 350 złotych w porównaniu do 285 złotych w poprzednim sezonie, ale tym razem w cenie jest wstęp na mecz kwalifikacji Ligi Europy plus ewentualny Puchar Polski. Cena pojedynczego biletu pozostała na poziomie 25 złotych, z wyjątkiem spotkań z Legią, Lechem i Arką, za które trzeba będzie zapłacić 35 złotych.