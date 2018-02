Każdy z nas codziennie rozmawia przez telefon, ogląda telewizję czy korzysta z internetu. I płaci rachunki za te usługi, nie zdając sobie nieraz sprawy, ile w sumie miesięcznie na ten cel przeznacza. To zrozumiałe – korzystamy z usług różnych operatorów, rachunki za poszczególne usługi otrzymujemy w różnych terminach. Warto jednak wziąć je wszystkie do ręki i podliczyć wydatki. Może się okazać, że kupując cały pakiet u jednego dostawcy, możemy sporo zaoszczędzić.

Ciekawą propozycję przygotował Orange, który na swojej stronie internetowej udostępniłpozwalający szybko i łatwo podliczyć wydatki na usługi telekomunikacyjne i telewizję, a następnie sprawdzić, ile można zaoszczędzić kupując te usługi w pakiecie Orange Love. Wystarczy wybrać usługi, z których korzystamy, a następnie wpisać do kalkulatora opłaty za poszczególne usługi u różnych dostawców. Przy obliczeniach trzeba wybrać przynajmniej dwie usługi: internet domowy oraz jeden abonament komórkowy. Oczywiście jeśli korzystamy również z innych usług, np. telewizji lub opłacamy abonamenty komórkowe dla kilkorga domowników, uwzględniamy je w obliczeniach. Po wpisaniu wszystkich opłat otrzymamy podsumowanie obecnych miesięcznych kosztów i informację o tym, ile mogą one wynieść w Orange Love, wraz z kwotą oszczędności jakie możemy uzyskać w skali roku.Można sporo zaoszczędzić, ponieważ w pakiecie Orange Love za cztery usługi, czyli szybki domowy internet, telefon stacjonarny i abonament komórkowy oraz telewizję zapłacimy co miesiąc jedynie 99,99 złotych. Ale to nie koniec korzyści.- Liczy się także wygoda w postaci jednej faktury i jednej umowy. Możliwość dokupienia abonamentów komórkowych dla bliskich w najlepszej cenie na rynku, a także telewizja dla całej rodziny - na telewizorze, laptopie lub smartfonie. Do tego dostęp do serwisu Netflix na jedno kliknięcie pilotem telewizyjnym. Ponadto, tylko w Orange fani sportu mogą oglądać kanał Eleven Sports w jakości 4K – przekonuje Artur Stankiewicz, dyrektor marketingu rynku konsumenckiego w Orange Polska.Jak widać, Orange Love to nie tylko niższa cena usług wchodzących w skład pakietu. To również wiele innych korzyści, jak choćby atrakcyjne ceny smartfonów. Już za 69 złotych miesięcznie (36 rat) możemy cieszyć się nowoczesnym Samsungiem Galaxy S8 czy LG V30.Dodając do Orange Love kolejne abonamenty komórkowe dla bliskich osób, zapłacimy za każdy z nich tylko 19,99 zł miesięcznie, otrzymując przy tym nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w Unii Europejskiej oraz 5GB danych (3,22 GB w roamingu w UE). Do każdego dodatkowego abonamentu możemy także tanio dobrać smartfon - na przykład Huawei Mate 10 Lite dual SIM za 29 zł miesięcznie ( 36 rat).