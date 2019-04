Ile zarabia w Polsce programista? W których miastach opłaca się szukać pracy? RAPORT PŁACOWY 2019

Ostatni dzień składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Już tylko do północy 16 kwietnia trwa nabór projektów do nowej edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku. „Pozostaje coraz mniej czasu na złożenie wniosku, warto więc dopracować swoje pomysły i nie czekać do ostatniej chwili”- mówią miejscy urzędnicy.