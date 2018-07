Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu z burzami na Pomorzu. Obowiązuje ono w poniedziałek 16 lipca i wtorek 17 lipca.

Ostrzeżenie przed intensywnym deszczem i burzami na Pomorzu: 16-17.07.2018

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu i burzach na terenie województwa pomorskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku 16 lipca od godziny 15 do wtorku 17 lipca do godziny 15. Prawdopodobieństwo wystąpienia zapowiadanych zjawisk wynosi 85 procent.Nie daj się zaskoczyć burzy. Możesz teraz w czasie rzeczywistym sprawdzić, czy będzie dziś burza w Gdańsku i na Pomorzu, a także w całym kraju.W czasie burzy unikajmy parkowania aut pod drzewami, usuwajmy także z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które podczas silnych wiatrów mogą stwarzać zagrożenie.Nie zapominajmy zabezpieczyć okien.Już wkrótce informacja o nadchodzących wyładowaniach pogodowych będzie wysyłana SMS-em do wszystkich mieszkańców zagrożonego województwa. System jest obecnie testowany, docelowo ma zacząć funkcjonować w grudniu br. Nowy system ostrzegania przed zagrożeniami pogodowymi to efekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego.