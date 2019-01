IMGW wydało ostrzeżenie o silnym sztormie nawet 8 w skali B. Ostrzeżenie dotyczy poniedziałku, 29.10.2018

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Gdynia wydało ostrzeżenie o silnym sztormie.

Obszar: strefa brzegowa - część wschodnia

Ważność: od godz. 07:00 dnia 29.10.2018 do godz. 19:00 dnia 29.10.2018

Przebieg: wiatr wschodni 6 do 7, w porywach 8 w skali B.

Stan morza 4 do 5, później 5 do 6, Zatoki Gdańskiej 4. Temperatura powietrza od 5°C do 7°C. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami deszcz.

Kolejne 12 godzin: wiatr wschodni do południowo-wschodniego 7 do 8, w porywach 9 w skali B.